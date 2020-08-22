TEV Bursiyerleriyle Dijital Mezuniyet Töreninde Buluştu

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Türk Eğitim Vakfı (TEV), bu yıl mezun olan bursiyerleri için geçtiğimiz günlerde dijital mezuniyet töreni gerçekleştirdi. TEV’in Youtube kanalı üzerinden ilk defa gerçekleştiren törene birçok ünlü isim de katıldı. “SıraSende” temasıyla düzenlenen törende TEV Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı’nın yanı sıra TEV Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç ve TEV Genel Müdürü Yıldız Günay da mesajlarıyla katıldı.

1967 yılından bu yana Türkiye’nin aydınlık geleceği için eğitime destek veren Türk Eğitim Vakfı (TEV), bu yıl mezun olan 1243 bursiyeri için 15 Ağustos’ta ilk defa dijital mezuniyet töreni düzenledi. İçinde bulunduğumuz gündem nedeniyle TEV’in Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen törene TEV’in Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç, Genel Müdürü Yıldız Günay, TEV mezun bursiyeri Ece Vahapoğlu ve Sarp Akkaya’nın yanı sıra Murat Boz, Zeynep Bastık, Tülin Şahin ve Kaan Sekban da mesajlarıyla katılım sağladı.

Yırcalı: “Bursiyerlerimizi aydınlık bir geleceğe uğurlamanın haklı gururunu yaşıyoruz”

Dijital mezuniyet töreninde mezun bursiyerlere seslenen Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, ekonomik kalkınmanın temel noktasının eğitim olduğunu ve eğitimli bir neslin bir ülkenin en büyük gücü olduğunu söyledi. Gençlere “sizlere güveniyoruz” diye seslenen Yırcalı; “Gururla belirtmek isterim ki siz, bu meşakkatli yolculuğun sonunda eğitimlerinizi tamamlayarak bugün Türkiye’nin iyi okullarından mezun olmanın kıvancını yaşıyorsunuz. Biz de bursiyerlerimizi aydınlık bir geleceğe uğurlarken, hayatlarınızın geri kalanında da Türk Eğitim Vakfı olarak yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Ancak bugün ‘SıraSende.’ Bu iki kelime vakfımız için çok önemli öğeler taşıyor. Bugün biz, tüm TEV ailesi olarak sizin yanınızda olmak için nöbetteyiz. Ancak siz hayata atıldığınız an bizden nöbeti devralacaksınız. Sizden sonra gelecek yeni bursiyerlerimize sizin destek olmanızı bekliyoruz. TEV ailesi olarak eminiz ki bundan sonraki hayatınızda da birçok zorlukları yenecek ve bu Türkiye’nin kalkınmasında önemli roller üstleneceksiniz. Bunu asla unutmayın; gelecek için ‘SıraSende’” dedi.

Koç: ‘’Siz, ülkemizin kalkınmasında büyük rol üstleneceksiniz’’

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ömer Koç ise “Sosyal mesafe kuralları nedeniyle fiziki olarak birlikte olamadığımız bu günlerde mezuniyetinizi kutlamak amacıyla bir aradayız. Ülkemizin kalkınmasında önemli bir rol üstlenecek olan sizlerin ileride çok güzel işlere imza atacağından hiç şüphem yok. Yüreğinizdeki ülke sevgisiyle Atatürk ilkeleri ışığında geleceğimizi inşa edeceğinize tüm kalbimizle inanıyoruz. Her biriniz hayalinizdeki mesleği icra etmeyi sonuna kadar hak ediyorsunuz. Bu nedenle vakfımızın idealleri üzerine fikirlerinizi inşa ederek yarınlara umutla bakmamızı sağlayın.” açıklamasında bulundu.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Genel Müdürü Yıldız Günay’da böylesine önemli bir günde uzaktan da olsa TEV bursiyerleriyle olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Günay, “Hepinizin bildiği gibi içinde bulunduğumuz gündem nedeniyle maalesef mezuniyet törenlerinizi yaşayamadınız. Bu nedenle biz de TEV Ailesi olarak bu özel günü uzaktan da olsa yaşamanız için bir anı, hayatınızın dönüm noktasına bir hediye bırakmak istedik. Sizler çok özel insanlarsınız. Bunu asla unutmayın. Sizler başarılarınızla örnek öğrencilersiniz. Başarılarınızın ve üretkenliğinizin devamını diliyorum. Yeni hayallerinize yelken açtığınız bu dönemde ‘SıraSende’ Bunu asla unutmayın.” dedi.

Video mesajla mezuniyet törenine katılan sanatçı Murat Boz, “Bugün bir hayalinizi gerçekleştirdiniz! Tüm zor şartlara rağmen içinizdeki iyi kalma gücünü asla kaybetmeyin. Ve unutmayın ‘SıraSende’! Atamızın çizdiği yoldan gururla yürümeye devam edin! ” diyerek gençlere seslenirken TEV mezun bursiyeri dizi ve tiyatro oyuncusu Sarp Akkaya, “Üniversiteyi TEV bursuyla bitirmiş biri olarak vakıfla ilişkim hiç kesilmedi. Ne zaman ihtiyacım olsa her zaman orada olduklarını bildim. Şimdi TEV’den burs almış arkadaşlarıma sesleniyorum. Şimdi kendim gibi burs alan bütün arkadaşlarıma sesleniyorum. Şimdi ‘SıraSende’! İstersen öğrencilerle sohbet etmek için vakfın düzenlediği etkinliklere katılabilirsin, istersen bağış yapabilirsin! Ne yaparsan yap şimdi ‘SıraSende’” mesajını verdi.

TEV mezun bursiyeri Yazar-Sunucu Ece Vahapoğlu ise mesajında “Ben de bir TEV Bursiyeri olarak sizlere sesleniyorum. Sizler de ilimin, bilimin yanında olun. Değerlerinize inanın, başarıya odaklanın. Bizler gibi canlıları, doğayı sevin, koruyun. ‘SıraSende’ TEV Mezunu” derken sanatçı Zeynep Bastık da, “Hangi şartlar altında olursa olsun eğitim alan ve daha fazlasını hedefleyen kadınların artarak çoğalması çok mutluluk ve ilham verici… 27 yaşında hayallerinin yarısını gerçekleştirebilmiş biri olarak, birlikte olmamız ve bu mutluluğu paylaşıyor olmamız beni çok mutlu etti. Birbirimize ilham olduk! Çok teşekkür ederim” dedi.