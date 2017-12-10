TED’den Anlamlı Buluşma
Türk Eğitim Derneği’nin ‘’10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye IV’’ kampanyası yararına Next Level AVM’de yer alan Masa Restaurant’ta Ahu Orakçıoğlu ve Siren Ertan’ın konuşmacı konuk olarak katıldığı bir davet düzenledi.
Masa Restaurant’ta düzenlenen davete iş ve cemiyet hayatından çok sayıda konuk katıldı. Ahu Orakçıoğlu ve Siren Ertan’ın katılım gösterdiği davette “eğitimin kadın üzerindeki önemi ve eğitimli kadınların ekonomideki gücü” tartışıldı. Konuşmaların ardından cemiyet ve iş hayatından kadınların hazırladığı ve telefon üzerinden açık artırmaya çıkarılacak olan Yılbaşı paketleri sergilendi. Açık artırmada satılan paketlerden elde edilecek gelir TED’in “10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasına aktarılacak.
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