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TED’den Anlamlı Buluşma

Davet

TED’den Anlamlı Buluşma

yazan:
24

Türk Eğitim Derneği’nin ‘’10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye IV’’ kampanyası yararına Next Level AVM’de yer alan Masa Restaurant’ta Ahu Orakçıoğlu ve Siren Ertan’ın konuşmacı konuk olarak katıldığı bir davet düzenledi.

Masa Restaurant’ta düzenlenen davete iş ve cemiyet hayatından çok sayıda konuk katıldı. Ahu Orakçıoğlu ve Siren Ertan’ın katılım gösterdiği davette “eğitimin kadın üzerindeki önemi ve eğitimli kadınların ekonomideki gücü” tartışıldı. Konuşmaların ardından cemiyet ve iş hayatından kadınların hazırladığı ve telefon üzerinden açık artırmaya çıkarılacak olan Yılbaşı paketleri sergilendi. Açık artırmada satılan paketlerden elde edilecek gelir TED’in “10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” kampanyasına aktarılacak.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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