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TED Yeni Yıl Partisinde Buluştu

Defne Samyeli
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Tuğçe Deniz Tanalp
Tülay Kaya
Davet

TED Yeni Yıl Partisinde Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

TED Mezunları “10.000 Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” kampanyası kapsamında TED Sosyal Hizmet Komitesi tarafından düzenlenen Defne Samyeli konserinde bir araya geldi.

Ankara ve İstanbul cemiyet hayatının önde gelen isimleri ve çok sayıda yardımsever, TED Sosyal Hizmet Komitesi tarafından Blackk’te düzenlenen yeni yıl partisinde bir araya geldi. Mezunların konuşmalarıyla başlayan gece Defne Samyeli’nin sahne almasıyla hareketlendi. Konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Gecede elde edilen gelir TED Burs fonuna aktarıldı.

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Yazar Hakkında: /

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