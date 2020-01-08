Tasarım Sanatla Buluştu

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Hayata geçirdiği tasarımlarıyla daha iyi bir yaşam alanı sunmayı hedefleyen Lagu, TV programcısı ve marka danışmanı Arda Sayıner’in ev sahipliğinde iş dünyası, mimarlar ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin olduğu özel bir davetli kitlesini ağırladı.

İstanbul’un buluşma mekanlarından biri olan Spago’da, Lagu’nun özel koleksiyonu tanıtıldı. Lagu’nun sahipleri ve tasarımcıları Dilek Ceylan ve Ufuk Ceylan, markalarını bir mobilya markası olmanın ötesinde sanatı destekleyen ve ev sahipliği yapan bir konsept alan olarak planladıklarını anlattılar.