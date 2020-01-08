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Tasarım Sanatla Buluştu

Dilek-Ufuk Ceylan
Akasya Aslıtürkmen
Belgin Aksoy
Emre Yusufi, Nilperi Şahinkaya
Ender Saraç
Esra Kaktüs, Ali Hatemi
Günseli Kato, Arda Sayıner
Hilal Aysal
Karun Kıraç
Nuri Develi
Pınar Hotiç
Sebahattin Gürel
Sinem Yıldırım
Volkan Karataş
Wilma Elles
Davet

Tasarım Sanatla Buluştu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Hayata geçirdiği tasarımlarıyla daha iyi bir yaşam alanı sunmayı hedefleyen Lagu, TV programcısı ve marka danışmanı Arda Sayıner’in ev sahipliğinde iş dünyası, mimarlar ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin olduğu özel bir davetli kitlesini ağırladı.

İstanbul’un buluşma mekanlarından biri olan Spago’da, Lagu’nun özel koleksiyonu tanıtıldı. Lagu’nun sahipleri ve tasarımcıları Dilek Ceylan ve Ufuk Ceylan, markalarını bir mobilya markası olmanın ötesinde sanatı destekleyen ve ev sahipliği yapan bir konsept alan olarak planladıklarını anlattılar.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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