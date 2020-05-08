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Tarihi Mekanda İlk Sergi

NURGÜL YEŞİLÇAY
ÜMİT-CEM BOYNER
EDA KOSİF
ÖZLEM ZEHEBİ
ARZUM ONAN
ÖZALP BİROL
AZRA AKIN
MELTEM KAZAZ
DİLAN DENİZ ÇİÇEK
BELÇİM BİLGİN
YAĞMUR TANRISEVSİN
Davet

Tarihi Mekanda İlk Sergi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Nurgül Yeşilçay’ın kadın konulu ilk kişisel sergisi “Avrat Otu”, tarihi Anemas Zindanları’nda gerçekleştirilen özel bir davetle kapılarını açtı. Oyuncuyu bu heyecanlı gününde sevenleri yalnız bırakmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür AŞ’nin destekleriyle gerçekleştirilen sergi, Yeşilçay’ın son dört yılda yaptığı kadın temalı çalışmalarını bir araya getirdi. Sanatçı, resimlerini sergileme fikrinin oluşumunu; “Üzülmek, sosyal medyada paylaşmak yerine, bir süredir kadın konusundaki duygularımı aktardığım resimlerimi herkesle paylaşmak istedim.” sözleriyle ifade etti.

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Yazar Hakkında /

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