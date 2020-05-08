Tarihi Mekanda İlk Sergi
Nurgül Yeşilçay’ın kadın konulu ilk kişisel sergisi “Avrat Otu”, tarihi Anemas Zindanları’nda gerçekleştirilen özel bir davetle kapılarını açtı. Oyuncuyu bu heyecanlı gününde sevenleri yalnız bırakmadı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kültür AŞ’nin destekleriyle gerçekleştirilen sergi, Yeşilçay’ın son dört yılda yaptığı kadın temalı çalışmalarını bir araya getirdi. Sanatçı, resimlerini sergileme fikrinin oluşumunu; “Üzülmek, sosyal medyada paylaşmak yerine, bir süredir kadın konusundaki duygularımı aktardığım resimlerimi herkesle paylaşmak istedim.” sözleriyle ifade etti.
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