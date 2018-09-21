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Tanrıçalardan İlham Alan Koleksiyon

Berrin Zorlu-Beyza Uyanoğlu
Gülden Büyükuçak-Ümit Boyner
Mert Aslan
Arzu Kunt
Alegra Levi
Burcu Şendir
Gülden Büyükuçak-Özgür Masur
Arzu Vatansever-Neşe Gönül
Ayşegül Kayabay
Benan Terzioğlu
Beste Yurttaş
Beyza Uyanoğlu
Buket Taşdelen
Elif Tellaloğlu-Ayşem Saraçoğlu
Emel Ayaydın
Evrim Çetin
Hande Tokmak
Jülide Önengüt
Meltem Demir
Meral Tabakoğlu
Mergül İhtiyaroğlu-Hülya Uyar
Nazlı Kayran
Nil Ninat
Özlem Güsar
Pelin Kaya
Saba Tümer
Seda Domaniç
Seda Sindel-Mihriban Seyhan
Sema Basa
Davet

Tanrıçalardan İlham Alan Koleksiyon

yazan:
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Efsanevi  moda tasarımcısı Azzedine Alaïa’nın koleksiyonlarındaki zamansız parçalardan oluşan Tanrıça Elbiseleri Sergisi’nin açılış daveti Beymen Zorlu Center’da gerçekleşti.

Ümit Boyner, Şeyma Subaşı, Berrin Zorlu, Emel Ayaydın, Sema Basa, Özgür Masur, Beste Yurttaş, Buket Taşdelen, Gülden Büyükuçak, Burcu Şendir, Mert Aslan, Meltem Demir, Saba Tümer’in de aralarında yer aldığı iş ve cemiyet hayatından pek çok ünlü ismin katıldığı açılış daveti renkli anlara sahne oldu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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