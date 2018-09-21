Tanrıçalardan İlham Alan Koleksiyon
Efsanevi moda tasarımcısı Azzedine Alaïa’nın koleksiyonlarındaki zamansız parçalardan oluşan Tanrıça Elbiseleri Sergisi’nin açılış daveti Beymen Zorlu Center’da gerçekleşti.
Ümit Boyner, Şeyma Subaşı, Berrin Zorlu, Emel Ayaydın, Sema Basa, Özgür Masur, Beste Yurttaş, Buket Taşdelen, Gülden Büyükuçak, Burcu Şendir, Mert Aslan, Meltem Demir, Saba Tümer’in de aralarında yer aldığı iş ve cemiyet hayatından pek çok ünlü ismin katıldığı açılış daveti renkli anlara sahne oldu.
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