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Tadında Yolculuk

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Tadında Yolculuk

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Şef-Yazar Jale Balcı ve Seyahat Yazarı Hande Çilek’in sağlıklı, doğal ve mevsiminde yemek alışkanlıklarından ilham alarak hazırladığı “Tadında Yolculuk” kitabı tanıtıldı. 

Remzi Kitapevi tarafından piyasaya sürülen kitabın lansmanı, Rustyfork’un mekan ve Sevilen İsabey Bağları’nın içecek desteğiyle geçtiğimiz günlerde cemiyet hayatının gözde isimlerinin katıldığı bir davette gerçekleştirildi. En büyük ortak özellikleri üretmek, yemek yapmak, seyahat etmek ve paylaşmak olan yazarlar Jale Balcı ve Hande Çilek, “Tadında Yolculuk” kitabı için;  “50.000 mil yol kat ederek, 550 gün boyunca, 450 tarif arasında özel olarak seçtiğimiz, yapması pratik 93 tarifi deneyerek sizlerle buluşturduk” dedi.

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