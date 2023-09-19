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Süperstar’a Ankara’da Yoğun İlgi

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Davet

Süperstar’a Ankara’da Yoğun İlgi

yazan:
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Türk Pop müziğin Süperstarı Ajda Pekkan, hız kesmeden yaz turnesine devam ediyor. Kerkisolfej Organizasyonun düzenlediği etkinlikte Ankara Atılım Sahnesinde sevenleriyle buluşan Ajda Pekkan, kendisini dinlemeye gelen binlerce Ankaralı sevenine unutulmaz bir gece yaşattı. Sevenlerinin karşısına Burcu Sedef imzalı beyaz ve ışıltılı bir elbise ile çıkan Süperstar, muhteşem enerjisiyle soğuk havada konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverlerin içini ısıttı. Eşsiz ve benzersiz sahne performansının yanı sıra dansçılarıyla birlikte gece renk katan Ajda Pekkan, yoğun istek üzerine iki kere bis yaparak sevenlerinin kalbine bir kez daha taht kurdu. Sahnede sokakta yaşayan canlarımız için yardım isteyen Pekkan, “Havalar soğuyor sokakta yaşayan can dostlarımıza lütfen sahip çıkalım” dedi. Bu örmek duyurusuyla büyük alkış alan Pekkan, konserini büyük bir coşku ile noktaladı. Öte yandan konserlerine devam edecek olan Süperstar 26 Eylül’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak.

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Yazar Hakkında /

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