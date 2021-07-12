En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik video gala odul-toreni decotrend konser balo kapak-konusu saglik bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Summer Weekend’e Ünlü Akını

blank
Ayşe Boyner
blank
Berrak Tüzünataç
blank
Ceren Tonguç
blank
Dilan Çiçek Deniz
blank
Ece Vahapoğlu
blank
Erdil Yaşaroğlu, Begüm Kütük
blank
Ersin Düzen, Seyhan Şaşko
blank
Hazal Türesan
blank
Jabbar
blank
Melda Narmanlı Çimen, Aslı Asil
blank
Melodi Elbirliler
blank
Rachel Araz
blank
Sarp Can Köroğlu
blank
Selma Ergeç
blank
blank
blank
Yasemin Yazıcı
Davet

Summer Weekend’e Ünlü Akını

yazan:
36
Okuma süresi 1 dakika

“Summer Weekend”  P&G markaları Pantene ve Head&Shoulders ana sponsorluğunda gerçekleşti. İki gün boyunca Pantene ve Head&Shoulders ev sahipliğinde düzenlenen Happy Hour, Gala Yemeği ve After Party etkinliklerine birçok ünlü isim katıldı. Etkinlik iş, sanat ve moda dünyasından isimleri Mgallery Hotel Bodrum Yalıkavak’ta buluşturdu.

Bodrum Yalıkavak’ta gerçekleşen etkinlikte Selma Ergeç, Dilan Çiçek Deniz, Taro Emir ve Sofia, Hazal Türesan, Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, Berrak Tüzünataç, Yasemin Yazıcı, Serkan Altunorak, Gökçe Bahadır, Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, Bade İşçil, Yaprak Medina, Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko, Sarp Can Köroğlu, Rachel Araz Kiresepi, Ayşe Boyner, Ece Vahapoğlu, Jabbar ve Melodi Elbirliler gibi pek çok ünlü ve moda tasarımcıları yer aldı.

Pantene ana sponsorluğunda gerçekleşen Gala Yemeği’ne %100 daha güçlü1 saçlarıyla hazır olmak isteyen ünlü isimler Pantene saçlarını ürünleri ile onarmak ve hayal ettikleri saç modelini yaptırmak için plajda Önder Tiryaki Studio ekibi ile buluştu.

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Ege’nin antik tarihinden esinlenerek tasarlanan, Bodrum mimarisinin özgün halini koruyarak hayata geçirilen Gönülbükü Konakları, sadece yaşam alanı

Davet

Akbank ana sponsorluğunda düzenlenen 15. Contemporary Istanbul, Türkiye’deki çağdaş sanat galerilerinin katılımıyla, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli

Davet

Ege’nin antik tarihinden esinlenerek tasarlanan, Bodrum mimarisinin özgün halini koruyarak hayata geçirilen Gönülbükü Konakları, sadece yaşam alanı

%d blogcu bunu beğendi: