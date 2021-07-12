Summer Weekend’e Ünlü Akını

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“Summer Weekend” P&G markaları Pantene ve Head&Shoulders ana sponsorluğunda gerçekleşti. İki gün boyunca Pantene ve Head&Shoulders ev sahipliğinde düzenlenen Happy Hour, Gala Yemeği ve After Party etkinliklerine birçok ünlü isim katıldı. Etkinlik iş, sanat ve moda dünyasından isimleri Mgallery Hotel Bodrum Yalıkavak’ta buluşturdu.

Bodrum Yalıkavak’ta gerçekleşen etkinlikte Selma Ergeç, Dilan Çiçek Deniz, Taro Emir ve Sofia, Hazal Türesan, Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu, Berrak Tüzünataç, Yasemin Yazıcı, Serkan Altunorak, Gökçe Bahadır, Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, Bade İşçil, Yaprak Medina, Ersin Düzen ve Seyhan Şaşko, Sarp Can Köroğlu, Rachel Araz Kiresepi, Ayşe Boyner, Ece Vahapoğlu, Jabbar ve Melodi Elbirliler gibi pek çok ünlü ve moda tasarımcıları yer aldı.

Pantene ana sponsorluğunda gerçekleşen Gala Yemeği’ne %100 daha güçlü1 saçlarıyla hazır olmak isteyen ünlü isimler Pantene saçlarını ürünleri ile onarmak ve hayal ettikleri saç modelini yaptırmak için plajda Önder Tiryaki Studio ekibi ile buluştu.