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Studylon İngiltere’deki Eğitim Fırsatlarını Anlattı

Alper Ilgınöz, Rahmi Mesud Yılmaz,Ömer Faruk Yılmaz
Alper Ilgınöz, Aslıhan Ersoy, Faruk Yılmaz
Alper Ilgınöz, Aslıhan Ersoy
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Davet, Tanıtım

Studylon İngiltere’deki Eğitim Fırsatlarını Anlattı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Uluslararası Eğitim Danışmanlık Firması Studylon, “En iyi okullara nasıl girilir?”, “İngiltere’de yaşam ve eğitim fırsatları”, “İngiltere’de yatılı okul ve avantajları” konularının anlatıldığı bir seminer düzenledi.

Çırağan Palace Kempisnki’de yapılan organizasyonda, yurt dışında eğitim ve yaşam fırsatları anlatıldı. Studylon Kurucu ortaklarından Alper Ilgınöz ve Ömer Faruk Yılmaz, İngiltere’de lise ve üniversite eğitimi hakkında önemli bilgiler verdiler. MAG PR Solutions tarafından gerçekleştirilen organizasyona özellikle çocuklarını yurt dışında okutmayı planlayan veliler yoğun ilgi gösterdi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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