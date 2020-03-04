Studylon İngiltere’deki Eğitim Fırsatlarını Anlattı
Uluslararası Eğitim Danışmanlık Firması Studylon, “En iyi okullara nasıl girilir?”, “İngiltere’de yaşam ve eğitim fırsatları”, “İngiltere’de yatılı okul ve avantajları” konularının anlatıldığı bir seminer düzenledi.
Çırağan Palace Kempisnki’de yapılan organizasyonda, yurt dışında eğitim ve yaşam fırsatları anlatıldı. Studylon Kurucu ortaklarından Alper Ilgınöz ve Ömer Faruk Yılmaz, İngiltere’de lise ve üniversite eğitimi hakkında önemli bilgiler verdiler. MAG PR Solutions tarafından gerçekleştirilen organizasyona özellikle çocuklarını yurt dışında okutmayı planlayan veliler yoğun ilgi gösterdi.
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