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Sportif Balık Turnuvası

Sinan Kuran ve Ekibi
Adil Konukoğlu ve Ekibi
Ahu-Sare-Süleyman Orakçıoğlu
Avi Habib
Berent Akdemir ve Ekibi
Bülent Delican ve Ekibi
bülent Delican ve Ekibi
Can Özer ve Ekibi
Çisem-Eren Baki
Deniz-Can-Can Ayaz Özer
Gökhan Taşdemir ve Ekibi
Haluk Nayman
Hasan Gümüşkesen ve Ekibi
Hasan Gümüşkesen ve Ekibi
Hasan Gümüşkesen ve Ekibi
İbrahim Özman, Bilhan Sivri
Jülide-Mehmet Ali Berkman
Kayra-Sinan-Talya Kuran
Kazım Ak, Bülent Ilgaz
Maya-Berent Akdemir
Maya-Melina-Süleyman Kosif
Mehmet-Ayşegül Fırat
Nihal Doğan
Özlem Yıldız
Selahattin Hafızoğlu ve Ekibi
Sinan Kuran ve Ekibi
Sinan Kuran ve Ekibi
Sinan-Melda Kosif
Turgut Konukoğlu ve Ekibi
Davet, Spor

Sportif Balık Turnuvası

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Bu yıl 3.sü düzenlenen Most Bodrum Sportif Balık Turnuvası’nda 118 kg’lık Dev Orkinos balığı tutuldu.

35 büyük balık teknesinin katıldığı etkinlik de toplamda 493 kg balık tutuldu. Yalıkavak Marina’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte ünlü iş adamları kıyasıya mücadele etti. Baş hakemliğini IGFA temsilcisi Dr.Serdar Günseren’in yaptığı turnuvanın ev sahipliğini ise Avukat Can Özer yaptı. Üç gün süren turnuvada, geçen yıl Turgut Konukoğlu’nun tuttuğu 116 kg’lık rekor balıktan sonra bu yıl yeni bir rekor kırılarak en büyüğü 118 kg olan 8 balık ile toplamda 493 kg balık tutuldu. Yarışmanın en büyük balığı aynı zamanda Bodrum’da tutulan ve rekor kıran 118 kg ile Barbarossa teknesi Bülent Delican ve ekibi tarafından tutuldu. Turnuvada Adil Konukoğlu’na ait Albatros teknesi Murat İyriboz ve ekibinin tuttuğu 63 KG ve 83 kg’lık iki balık ile birinci, Shamu teknesiyle yarışan Sinan Kuran ve ekibi 92 kg ve 10 kg’lık iki balık ile ikinci oldu. Hasan Gümüşkesen ve ekibinin yarıştığı Cano 1 teknesi ise uzun bir mücadele sonrası 93 kg’lık balık ile üçüncü oldu. Ödül töreninin ardından etkinlikte derece alan tekneler yarışın yorgunluğu Kaan Öztürk ve Onur Mete’nin konseriyle attı.

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