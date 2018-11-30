Soyut Galeri’den Aynı Anda İki Sergi

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Başkent’te birbirinden önemli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan Galeri Soyut’ta, Semih Kaplan’ın “İsimsiz”, Tamer Derican’ın “Gel Zaman Git Zaman” isimli sergileri açıldı. Galeri Soyut’un A ve B salonlarında sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiler sanatseverler tarafından çok beğenildi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Semih Kaplan’ın sergisinde Tuval üzerine akrilik sulu boya, çini ve seramik tekniğiyle yapılmış 25 adet eser yer alıyor. Tamer Derican’ın sergisinde ise tuval üzerine akrilik tekniği ile yapılmış 46 eser yer alıyor. Galeriyi gezen sanatseverler 2 sergiyi birden gezmenin keyfini çıkartmakla beraber sanat dolu bir gün geçirmiş oldular.