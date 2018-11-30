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Soyut Galeri’den Aynı Anda İki Sergi

Semih Kaplan
Tamer Derican
Nisa Derican, Özlem Derican
Ayşenaz Özcan
Eylül-Mehtap Erdener
Lale Taner, Mehmet Çavuş
Memet-Sevda Çavuş
Sibel Negüzel
Zuhal Baysar
Davet, Sergi

Soyut Galeri’den Aynı Anda İki Sergi

yazan:
9
Okuma süresi 1 dakika

Başkent’te birbirinden önemli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapan Galeri Soyut’ta, Semih Kaplan’ın “İsimsiz”, Tamer Derican’ın “Gel Zaman Git Zaman” isimli sergileri açıldı. Galeri Soyut’un A ve B salonlarında sanatseverlerin beğenisine sunulan sergiler sanatseverler tarafından çok beğenildi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Semih Kaplan’ın sergisinde Tuval üzerine akrilik sulu boya, çini ve seramik tekniğiyle yapılmış 25 adet eser yer alıyor. Tamer Derican’ın sergisinde ise tuval üzerine akrilik tekniği ile yapılmış 46 eser yer alıyor. Galeriyi gezen sanatseverler 2 sergiyi birden gezmenin keyfini çıkartmakla beraber sanat dolu bir gün geçirmiş oldular.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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