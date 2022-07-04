Sosyal Medya Fenomeninden Yeni Koleksiyon
Sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi, Koton’la birlikte özel bir koleksiyon hazırladı. 2022 ilkbahar-yaz sezonuna özel hazırlanan koleksiyonunun lansmanı, ünlü moda severlerin katılımıyla gerçekleşti.
Tarzıyla moda severlere ilham olan sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi’nin stili ve zevkleri, Koton iş birliğiyle tasarımlara dönüştü. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Rachel Araz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana iş, moda ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı.
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