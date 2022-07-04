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Sosyal Medya Fenomeninden Yeni Koleksiyon

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Ahu Orakçıoğlu
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Aslı Şen
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Bensu Soral
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Buse Terim Bahçekapılı
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Ceylan Çapa
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Gülden Yılmaz, Raşit Bağzıbağlı, Rachel Araz Kiresepi
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Pınar Altuğ Atacan
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Ümit Karalar
Davet

Sosyal Medya Fenomeninden Yeni Koleksiyon

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi, Koton’la birlikte özel bir koleksiyon hazırladı. 2022 ilkbahar-yaz sezonuna özel hazırlanan koleksiyonunun lansmanı, ünlü moda severlerin katılımıyla gerçekleşti.

Tarzıyla moda severlere ilham olan sosyal medya fenomeni Rachel Araz Kiresepi’nin stili ve zevkleri, Koton iş birliğiyle tasarımlara dönüştü. Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ve Rachel Araz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana iş, moda ve sanat dünyasından ünlü isimler katıldı.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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