Sokak Stiline Yaratıcı Yorum

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Tasarımlarında hikayeleri, kültürleri ve gelenekleri harmanlayarak günümüz sokak modasına yansıtan Les Benjamins, PUMA ile yaptığı global iş birliğini markanın Nişantaşı’ndaki flagship mağazasında gerçekleşen özel bir davetle kutladı.

Sokak stilini yeniden şekillendiren PUMA x Les Benjamins’in ilk modelinin, koleksiyonun ön gösterimi niteliğinde tanıtıldığı davet uluslararası moda, sanat, spor, müzik ve tasarım dünyasını bir araya getirdi. Les Benjamins kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın ev sahipliğinde Nişantaşı’nda yer alan Les Benjamins Flagship mağazasında gerçekleşen PUMA x Les Benjamins ön gösterim davetine, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Didem Soydan, Umut Eker, Aslı Bekiroğlu, Öykü Baştaş, Burak Yörük gibi isimler katıldı.