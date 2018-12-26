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Sokak Stiline Yaratıcı Yorum

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Davet

Sokak Stiline Yaratıcı Yorum

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Tasarımlarında hikayeleri, kültürleri ve gelenekleri harmanlayarak günümüz sokak modasına yansıtan Les Benjamins, PUMA ile yaptığı global iş birliğini markanın Nişantaşı’ndaki flagship mağazasında gerçekleşen özel bir davetle kutladı.

Sokak stilini yeniden şekillendiren PUMA x Les Benjamins’in ilk modelinin, koleksiyonun ön gösterimi niteliğinde tanıtıldığı davet uluslararası moda, sanat, spor, müzik ve tasarım dünyasını bir araya getirdi. Les Benjamins kurucusu ve kreatif direktörü Bünyamin Aydın ev sahipliğinde Nişantaşı’nda yer alan Les Benjamins Flagship mağazasında gerçekleşen PUMA x Les Benjamins ön gösterim davetine, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Didem Soydan, Umut Eker, Aslı Bekiroğlu, Öykü Baştaş, Burak Yörük gibi isimler katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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Tasarımlarında hikayeleri, kültürleri ve gelenekleri harmanlayarak günümüz sokak modasına yansıtan Les Benjamins, ilk flagship mağazasını  özel bir davetle İstanbul’da

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