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Sokak Hayvanları İçin Buluştular

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İsmail Acar
Davet

Sokak Hayvanları İçin Buluştular

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Sokak hayvanları için düzenlenen bağış etkinliği “The Pet Gala”, bu yıl sokak köpeklerinin kısırlaştırılması hedefi ile büyük bir değişimin ilk adımını attı.

“Sokak hayvanları için daha iyi bir yaşam mümkün.” gerçeğine inanan hayvansever bir grup profesyonel tarafından oluşturulan yardım etkinliğine; iş, cemiyet ve sosyal hayatın önde gelen simaları katıldı. Misafirler, projeye destek için gönüllü olan Candan Erçetin’in performansı ile unutulmaz bir akşam yaşadı. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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