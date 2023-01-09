Sokak Hayvanları İçin Buluştular
Sokak hayvanları için düzenlenen bağış etkinliği “The Pet Gala”, bu yıl sokak köpeklerinin kısırlaştırılması hedefi ile büyük bir değişimin ilk adımını attı.
“Sokak hayvanları için daha iyi bir yaşam mümkün.” gerçeğine inanan hayvansever bir grup profesyonel tarafından oluşturulan yardım etkinliğine; iş, cemiyet ve sosyal hayatın önde gelen simaları katıldı. Misafirler, projeye destek için gönüllü olan Candan Erçetin’in performansı ile unutulmaz bir akşam yaşadı.
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