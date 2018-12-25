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Seyev’den Anlamlı Sergi

Seda Yekeler
Buket Önyürü
Zafer Yıldırım
Ünsal Turgay
Alev-Berkan Tuna
Tuba-Rıfat-Zeynep Şahin
Ayşe Duygu Bora, Gülay Buldaç
Beril Tandoğan, Dide Özçelik
Ceyhan Bağcı
Elçim Çol
Gürbüz Bekiş
Janset-Buket Önyürü, İlayda Metin, Alp Önyürü
Kutlu Tamay
Dilek Tozlu, Harun Pek
Davet

Seyev’den Anlamlı Sergi

yazan:
29
Okuma süresi 1 dakika

Ressam Buket Önyürü tarafından Seda Yekeler Eğitim Vakfı burslu ve gönüllü öğrencileriyle yapılan resimler “Yok Oluş 1,5” sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Seyev’in desteğiyle eğitim hayatına devam eden çocuklara başta ücretsiz dil eğitimi olmak üzere, eğitime dair tüm materyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen sergi Armada AVM’de açıldı. Sergiyi iş ve cemiyet hayatından çok sayıda insan ziyaret ederek tablolardan satın aldılar. Sergiden elde edilen gelir Seda Yekeler Eğitim Vakfı tarafından tespit edilen çocuklara ve okullara materyal eksiklerini karşılamak ve eğitim ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bağışlandı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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