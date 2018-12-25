Seyev’den Anlamlı Sergi

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Ressam Buket Önyürü tarafından Seda Yekeler Eğitim Vakfı burslu ve gönüllü öğrencileriyle yapılan resimler “Yok Oluş 1,5” sergisinde sanatseverlerle buluştu.

Seyev’in desteğiyle eğitim hayatına devam eden çocuklara başta ücretsiz dil eğitimi olmak üzere, eğitime dair tüm materyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen sergi Armada AVM’de açıldı. Sergiyi iş ve cemiyet hayatından çok sayıda insan ziyaret ederek tablolardan satın aldılar. Sergiden elde edilen gelir Seda Yekeler Eğitim Vakfı tarafından tespit edilen çocuklara ve okullara materyal eksiklerini karşılamak ve eğitim ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bağışlandı.