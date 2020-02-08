Sergiye Yoğun İlgi
Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu çiftinin aile koleksiyonuna ait eserlerden oluşan “Yalnızlığın Mis Kokmalı” sergisinin açılış daveti Nişantaşı’nda gerçekleşti.
Galeri Selvin ve Harmonyhip iş birliği ile gerçekleşen sergide, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Eren Eyüboğlu çiftinin aile koleksiyonuna ait özel eserlerden seçilen 30’a yakın büyük ebat eserleri ilk kez sergilendi. Serginin açılış davetine, iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda seçkin konuk katıldı. Eserleri dikkatle inceleyen davetliler bol bol fotoğraf çekerek bilgi aldılar.
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