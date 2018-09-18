Seren Erdoğan Showroom 2 Yaşında
Ankaralı başarılı moda tasarımcısı Seren Erdoğan, showroom’unun açılışının 2. yılını müşterileri ve dostlarıyla birlikte kutladı. Lime konsepti ile gerçekleşen partinin organizasyonunu 777 Organizasyon’un sahibi Tülay Kaya üstlendi.
Seren Erdoğan, showroom’unun açılışının 2. yılını Kavaklıdere’de bulunan showroom’un bahçesinde kutladı. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda davetlinin katılım gösterdiği partide konuklar gün boyunca keyifli dakikalar geçirdi. 3 sezondur Bodrum Mandarin Oriental’da yer alan tasarımcı önümüzdeki sezonda da Bodrum’da bir parti olacağını belirtti.
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