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Seren Erdoğan Showroom 2 Yaşında

Seren Erdoğan
Burcu Yörübulut
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Dilem Kabukçu Kaymaz
Tuba Günebak
Tuğba Koç Sarıçam
Tülay Kaya
Ayşegül Aygün
Dilan Kılınç Çakan
Davet

Seren Erdoğan Showroom 2 Yaşında

yazan:
24

Ankaralı başarılı moda tasarımcısı Seren Erdoğan, showroom’unun açılışının 2. yılını müşterileri ve dostlarıyla birlikte kutladı. Lime konsepti ile gerçekleşen partinin organizasyonunu 777 Organizasyon’un sahibi Tülay Kaya üstlendi.

Seren Erdoğan, showroom’unun açılışının 2. yılını Kavaklıdere’de bulunan showroom’un bahçesinde kutladı. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda davetlinin katılım gösterdiği partide konuklar gün boyunca keyifli dakikalar geçirdi. 3 sezondur Bodrum Mandarin Oriental’da yer alan tasarımcı önümüzdeki sezonda da Bodrum’da bir parti olacağını belirtti.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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