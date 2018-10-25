Serafina’da Yemek Müzikle Buluştu

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ALİ SAYAR’LI GECELER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Türkiye’de İtalyan mutfağının en iyi temsilcilerinden Serafina, Vadistanbul şubesinde yemek ve müziği birleştirerek misafirlerine keyifli akşamlar yaşatmaya devam ediyor. Bu yaz Bodrum’daki şubesinde oldukça ses getiren Ali Sayar’lı geceler, Serafina Vadistanbul’da da yoğun talep görüyor. Salı ve cuma akşamları performans sergileyen Ali Sayar’ı dinlemeye ünlü isimler de geliyor. Aslı Şen, Berrin-Olgun Zorlu, Etel-Robert Baler, Berrin-Savni Okçu, Eda Kosif ve İpek Varol gibi isimler Ali Sayar’ı dinlemeye gelen ünlüler arasındaydı.