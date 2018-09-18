Selin Açık’tan Rengârenk Kutlama
Ankara iş ve cemiyet hayatının tanınan simalarından Selin Açık, Niki Restoran’da gerçekleşen bir organizasyonla doğum gününü kutladı. Superman ve Superwoman karakterleriyle süslenen doğum günü partisine, Selin Açık’ın yakın arkadaşları katıldı.
Konuklar, partiye akşam yemeği ile başladı ve ardından Restoran’ın bar kısmına geçerek Dj eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Renkli sahnelere yer verilen partide davetliler, bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlamayı ihmâl etmedi.
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