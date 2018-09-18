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Selin Açık’tan Rengârenk Kutlama

Berkan Baykam, Eliz Şahin
Çağla Baykam, Efe Bezci
Selin Açık
Davet

Selin Açık’tan Rengârenk Kutlama

yazan:
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Ankara iş ve cemiyet hayatının tanınan simalarından Selin Açık, Niki Restoran’da gerçekleşen bir organizasyonla doğum gününü kutladı. Superman ve Superwoman karakterleriyle süslenen doğum günü partisine, Selin Açık’ın yakın arkadaşları katıldı.

Konuklar, partiye akşam yemeği ile başladı ve ardından Restoran’ın bar kısmına geçerek Dj eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlendi. Renkli sahnelere yer verilen partide davetliler, bol bol fotoğraf çekip sosyal medyada yayınlamayı ihmâl etmedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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