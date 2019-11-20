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“Sarmaş Dolaş” Sanat Severlerle Buluştu

Sevilay Karapınar, Gaye Donay, Nilüfer Akaktan, Türker Ertürk
Murat-Nuray-Melisa Özcan
Nuray Özcan
Davet

“Sarmaş Dolaş” Sanat Severlerle Buluştu

yazan:
13
Okuma süresi 1 dakika

MAJİ Luxury Art Gallery & Event First Solo salonun da, Sanatçısı Nuray Özcan’ın “SARMAŞ DOLAŞ” adlı resim sergisi şık bir davetle sanat severleri buluşturdu. Sanatçı; renkleri cesurca kullanmasını ‘yaşam coşkum’ olarak ifade ediyor. Boya kullanımında katman katman yarattığı non-objektif dışa vurumu resimlerindeki duygunun temelini oluşturuyor. Çok sayıda sanat severin katıldığı etkinlikte konuklar eserleri yakından incelerken Ressam Nuray Özcan’dan da eserleri hakkında bilgi almayı ihmal etmedi.

Birçok kişisel ve karma sergilerde, fuarlarda yer alan Özcan: “Şehirlerin uzaktan görüntüsüne hiç dikkat ettiniz mi? Bizler kendimizi toplumdan ayrı insanlar olarak görürüz, hele ki o evlerin içine girdiğimizde…Evlerimiz bizlerin hem sığınağı hem de kendimizi toplumdan ayırdığımız minik kalelerimizdir. Çalışmalarımda kendimi her zaman nesnellikten uzak gördüm veya yorumladım. Nesnelliği sadece hafif çizgilerde var etmeye çalıştım. Soyut çalışmak kendi psikolojinizin özetini çıkarmak gibidir. Soyut dışavurumcu ve Fovist hatta üprematist yaklaşımları eserlerimde çok hissedeceksiniz… Detaylar beni hiç ilgilendirmez. Etrafıma bakarken gereksiz parçaları çıkartıp soyutlamak ve imgede yeniden renklendirmek benim için heyecan verici…” dedi. Sanatçının “Sarmaş Dolaş” isimli sergisi 23 Kasım’a kadar MAJİ Luxury Art Gallery & Event First Solo salonun sanat severlerin ziyaretine açık kalacak.

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Yazar Hakkında /

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