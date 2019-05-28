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Sanat ve Tasarım Günleri Sergisi

Demet Sabancı Çetindoğan, Fırat Neziroğlu, Zafer Kozanoğlu, Didem Çapa
Dilşat Erdil
Alara Mildon
Demet Sabancı Çetindoğan
Didem Çapa
Fırat Neziroğlu
Hande Sezer Pekcan
İlkem Öztürk
Merih Turan
Mert Dorman
Mert Dorman, Demet Sabancı Çetindoğan
Seda Albayram, Hülya Beyaz
Serap Tibuk
Zafer Kozanoğlu
Davet

Sanat ve Tasarım Günleri Sergisi

yazan:
19
Okuma süresi 1 dakika

EPOS 7 Derneği ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Sanat ve Tasarım Günleri” sergisinin üçüncüsü St. Regis Otel’de düzenlendi.

EPOS 7 Derneği ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Sanat ve Tasarım Günleri” sergisinin üçüncüsü gerçekleşti. St. Regis Otel’de düzenlenen sergide, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun eserleri sanatseverlerle buluştu. Sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği gece, EPOS 7 Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu ile Yaratıcı Çocuklar Derneği Başkanı Didem Çapa’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

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2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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