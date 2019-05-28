Sanat ve Tasarım Günleri Sergisi
EPOS 7 Derneği ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Sanat ve Tasarım Günleri” sergisinin üçüncüsü St. Regis Otel’de düzenlendi.
EPOS 7 Derneği ve Yaratıcı Çocuklar Derneği iş birliğiyle düzenlenen “Sanat ve Tasarım Günleri” sergisinin üçüncüsü gerçekleşti. St. Regis Otel’de düzenlenen sergide, dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu’nun eserleri sanatseverlerle buluştu. Sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği gece, EPOS 7 Derneği Başkanı Zafer Kozanoğlu ile Yaratıcı Çocuklar Derneği Başkanı Didem Çapa’nın ev sahipliğinde gerçekleşti.
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