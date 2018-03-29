Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü

yazan: MAG 4

20’nci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, sanatseverlerle buluştu.

Küba’dan festivale katılan Havana Compas Dans Tiyatrosu’nun “Küba, Perküsyon ve Dans” isimli gösterisi ile görkemli bir başlangıç yapan festivalin açılışı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Adanalılar’a teşekkür etti

Açılış töreni konuşmasını yapan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “44 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde kültür merkezleri, tiyatro salonları ve müzeler gibi pek çok kalıcı eseri hizmete sunduk. En coşkuyla yaptığımız işlerden biri Adana’daki bu tiyatro festivali” diyerek Adanalılara ve tüm sanatseverlere teşekkür etti.