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Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü

Güler Sabancı
Güler Sabancı
AYLA ALGAN, GÜLER SABANCI
Güler Sabancı
Güler Sabancı
Davet

Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü

yazan:
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20’nci Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, sanatseverlerle buluştu.

Küba’dan festivale katılan Havana Compas Dans Tiyatrosu’nun “Küba, Perküsyon ve Dans” isimli gösterisi ile görkemli bir başlangıç yapan festivalin açılışı, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt’un yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Adanalılar’a teşekkür etti

Açılış töreni konuşmasını yapan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “44 yıldır Türkiye’nin her bölgesinde kültür merkezleri, tiyatro salonları ve müzeler gibi pek çok kalıcı eseri hizmete sunduk. En coşkuyla yaptığımız işlerden biri Adana’daki bu tiyatro festivali” diyerek Adanalılara ve tüm sanatseverlere teşekkür etti.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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