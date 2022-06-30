Sağlıklı Güzelliğin Kapıları Açıldı

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Ankara’nın sağlıklı güzellik anlayışını değiştirecek ve şehre yeni bir soluk getirecek olan Funda Kurt Healthy Beauty ve Funda Kurt Academy’nin açılışı MAG PR Solutions ile düzenlenen çok özel bir davetle gerçekleşti.

Oyuncu Tuvana Türkay ile Furkan Palalı’nın da katıldığı açılış organizasyonuna Ankara iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları büyük ilgi gösterirken, Yıldız Asyalı ve Güliz Asyalı kardeşlerin canlı keman gösterileri de davete renk kattı. Açılış konuşmasında hedeflerini de dile getiren Funda Kurt sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya standartlarında son teknoloji ile üretilen, güzelliğinize güzellik katacak, ilk kez uygulamasını göreceğiniz cihazlarımız var. Doğal ve sağlıklı güzellik fark edilir ve biz fark yaratmak için buradayız. Hepimiz için tüm kapılar güzelliklere açılsın!”