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Sağlıklı Güzelliğin Kapıları Açıldı

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Funda Kurt
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Yıldız Asyalı
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Furkan Palalı
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Tuana Türkay
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Tuğçe Bakkal
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Funda Kurt, Kadirhan Sunguroğlu,
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Güliz Asyalı
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Funda Kurt, Beril Çavuşoğlu
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Evrim Kaya Yıldız, Selçuk Yıldız
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Ender Candar
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Ebru Demiryürek
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Burcu Yörübulut
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Eda Bekişoğlu
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Gül Muratoğlu
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Esra Dönertaş
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Ayşe Aktan
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Davet

Sağlıklı Güzelliğin Kapıları Açıldı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ankara’nın sağlıklı güzellik anlayışını değiştirecek ve şehre yeni bir soluk getirecek olan Funda Kurt Healthy Beauty ve Funda Kurt Academy’nin açılışı MAG PR Solutions ile düzenlenen çok özel bir davetle gerçekleşti.

Oyuncu Tuvana Türkay ile Furkan Palalı’nın da katıldığı açılış organizasyonuna Ankara iş ve cemiyet hayatının ünlü simaları büyük ilgi gösterirken, Yıldız Asyalı ve Güliz Asyalı kardeşlerin canlı keman gösterileri de davete renk kattı. Açılış konuşmasında hedeflerini de dile getiren Funda Kurt sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya standartlarında son teknoloji ile üretilen, güzelliğinize güzellik katacak, ilk kez uygulamasını göreceğiniz cihazlarımız var. Doğal ve sağlıklı güzellik fark edilir ve biz fark yaratmak için buradayız. Hepimiz için tüm kapılar güzelliklere açılsın!”  

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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