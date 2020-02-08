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Sabancı Vakfı’ndan Ödül

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Sabancı Vakfı’ndan Ödül

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Sabancı Vakfı’nın “Kısa Film Uzun Etki” sloganıyla bu sene dördüncüsünü düzenlediği Kısa Film Yarışması’nın kazananları belli oldu.

“Dijital Yalnızlık” temasıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde, Sabancı Center’da düzenlendi.  Etkinliğe iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından önemli isimler katıldı. 490 film ile rekor katılımın gerçekleştiği yarışmada birincilik ödülünü “Parti” filmiyle Efe Can Yıldız kazandı.

 

 

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