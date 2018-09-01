En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Rüya Gibi Düğün ile “Evet” Dediler

Tuğçe Kök, Mert Gürbüz
Ali-Belde Kök
Asude Seferoğlu
Buğra Kuruçayırlı
Ecem Güven
Fethiye Doğanpınar
Göknil-Kaan Kadir Şavkar
Gülsün Gürbüz
Sibel-Özer Özdil
Yaşar-Hatice Kök
Davet, Düğün

Rüya Gibi Düğün ile “Evet” Dediler

yazan:
7

Ankaralı İş Adamı Yaşar Kök ve Hatice Kök’ün kızları Yüksek İç Mimar Tuğçe Gök ve Ankaralı İş Adamı Mert Gürbüz Green Park Otel’de gerçekleşen rüya gibi bir düğün ile dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda çifti aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Tuğçe Gök ve Mert Gürbüz 1 yıl önce arkadaş ortamında tanışıp Ekim ayında aile arasında yapılan nişan töreni ile evliliğe ilk adımlarını attılar. Salondaki tüm konukların yerlerini almasının ardından alkışlar eşliğinde salona giriş yapan çift hayatlarını birleştiren imzaları attı. Rüya gibi gerçekleşen düğünün organizasyonunu Crea Event & Catering firması üstlendi. Çift düğünün ardından balayı adresi olarak Dubai’yi tercih etti.

0
Etiketler:
, , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Başkent’in renkli diplomatik etkinlikleri arasında yer alan “Fransa Milli Günü”, Fransa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Her yıl

Davet, Düğün

Bilbak A.Ş Genel Müdürü Efrahim Tırnova ve Aynur Tırnova’nın oğulları Göksu Tırnova ile Murat ve Hikmet Aslan

Röportaj

Peri masalı gibi düğünlerin ve göz kamaştıran gelinlerin arkalarındaki gizli kahraman, A46 Organizasyon ve Tuvanam’ın Kurucu Ortağı