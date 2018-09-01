Rüya Gibi Düğün ile “Evet” Dediler

yazan: MAG 7

Ankaralı İş Adamı Yaşar Kök ve Hatice Kök’ün kızları Yüksek İç Mimar Tuğçe Gök ve Ankaralı İş Adamı Mert Gürbüz Green Park Otel’de gerçekleşen rüya gibi bir düğün ile dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda çifti aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Tuğçe Gök ve Mert Gürbüz 1 yıl önce arkadaş ortamında tanışıp Ekim ayında aile arasında yapılan nişan töreni ile evliliğe ilk adımlarını attılar. Salondaki tüm konukların yerlerini almasının ardından alkışlar eşliğinde salona giriş yapan çift hayatlarını birleştiren imzaları attı. Rüya gibi gerçekleşen düğünün organizasyonunu Crea Event & Catering firması üstlendi. Çift düğünün ardından balayı adresi olarak Dubai’yi tercih etti.