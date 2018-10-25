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Roma’da Peri Masalı

Davet, Düğün

Roma’da Peri Masalı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Eski Milli Futbolcu ve Spor Yorumcusu İhsan Kavak’ın oğlu Mardan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Doruk Kavak ile Mimar Tülay Şanlıtürk’ün kızı Dr. Öğretim Üyesi Fulya Köksoy evlendi.

İtalya’nın Roma şehrindeki San Bernadino Sarayı’nda gerçekleşen düğün töreninde çifti, aile büyükleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı. Raşit Bağzıbağlı imzalı gelinliğiyle peri kızını andıran Fulya Köksoy güzelliğiyle göz kamaştırdı. Büyüleyici nikah merasimi sonrası düğün yemeğine geçen davetliler, ilerleyen saatlerde devam eden partide sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendiler.

 

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