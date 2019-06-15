Richard Mille Rallye des Princesses’in 20’ncisi Düzenlendi

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20.kez düzenlenen Richard Mille Rallye des Princesses’in, Fransa kırsalında harika manzaralar eşliğindeki beş günlük asfalt yol macerası 1 Haziran’da başladı. 1.700 kilometrelik olağanüstü zevkli parkuruyla ralli, otomobil yarışı seven kadın sürücülerin artık kaçırmadığı olağanüstü bir buluşma haline geldi.

91 ekip, çok teknik 14 “regularity” formatında Beauval’e doğru 303 kilometrelik ilk etaba başladığında güneş, Place Vendôme’u süsleyen ünlü sütunun arkasından daha yeni doğmuştu. Richard Mille markasıyla yarışan ve özel konuklara ithaf edilen sekiz Porsche’den biri olan bir numaralı kırmızı Porsche 356’nın direksiyonundaki markanın genç Amerikalı sürücüsü ve marka dostu Aurora Straus da güneş gibi parlıyordu. 20 yaşındaki Straus, son üç yıldır IMSA Continental Tire SportCar Challenge’da erkeklere karşı yarışan, motor sporları pistlerinin tanıdığı bir isim. Straus; “Ralli boyunca, pek çok kadının cesaretinden ve özverisinden etkilendim. Rallide rekabet son derece yüksekti, bu kadınların birçoğu yıllardır düzenlenen “regularity” rallilerine katılıyorlar. Uzun vadede, pek çok yarışçının uluslararası çapta düzenlenen başka “regularity” rallilerine katılacaklarını umuyorum ve birçoğunun erkeklerin hakim olduğu alanlarda ne kadar iyi rekabet edebildiklerini görünce çok şaşıracaklarını düşünüyorum. Fransa’yı keşfetmek ve “regularity” rallisi hakkında daha fazla şey öğrenmek açısından inanılmaz zaman geçirdim ama en çok da burada tanıştığım olağanüstü kadınlardan etkilendim. Erkek egemen alanlarda kadınların deneyimleri, yarıştan, işe ya da lükse kadar çok benzer. Marka olarak Richard Mille ve benim amacımız, bu alanlardaki kadınların hikâyelerini bilerek değiştirmek, macera ve rekabeti seven kadınları teşvik etmek. Başka güçlü kadınlarla bir hafta birlikte vakit geçirme ve bir ömür boyu sürecek ilişkiler kurma ayrıcalığına sahip oldum. Kadınlar birlikte çalıştıklarında inanılmaz şeyler oluyor!” dedi.

Orléans çevresindeki tarlalardan Loire vadisinin şatolarına kadar süren ilk gün parkuru, Zoo de Beauval’de sona erdi. İkinci gün, uzakta kıvrıla kıvrıla gözden kaybolan kır yollarında varılacak yer ünlü termal kaplıca Vichy’di. Değişen hava koşulları altında devam eden yarışta çiseleyen yağmur ön camlarda ince bir sis bıraktı ancak motivasyon hâlâ en üst seviyedeydi. Gorges de Chouvigny’deki daracık dönüşler, bükümler ve dik dereceler sert ve hızlıydı. Bitiş çizgisinde, öğleden sonra havası yaratan güneş ışınları Vichy’nin Parc des Sources’daki kestane ağaçları arasından süzülüyordu. İlk beş sırayı paylaşan ekipler arasında sadece sekiz puan fark vardı.

Rallinin üçüncü günü Vichy Aix-les-Bains etabında Prenseslerin durup papatya toplayacak bile zamanları olmadı. Rhône vadisini geçerken yarışmacılar güneş ışığına da Mistral’a de eşit ölçüde doydular. Tek günde geçilen Auvergne-Alpler etabında yolculuğun mutluluğu direksiyondakileri heyecanlandırdı. Sürücüler, deniz seviyesinden 1.000 metre yüksekte, özellikle bu 20. yarışın en yüksek noktası olan 1.501 metrede Grand Colombier Pass başta olmak üzere birkaç yüksek noktada performanslarını sergilediler. Bir sonraki gün tüm yarışın en uzun aşamasıydı. Son gün öncesinde Saint-Tropez’e ulaşmak için 400 kilometreden fazla yol kat edilecekti. Günün programı, 1.382 metrede Col de Parquetout’da %10’dan fazla etkileyici dereceye sahip kuzey kanadından başlayarak dört geçitten oluşuyordu. Hautes Alpes’ten Provence’a inen yarışmacılar Route Napoléon’a doğru yol aldılar. Yarışın beşinci ve son günü, Taradeau’dan ve Rallye des Princesses Richard Mille’in ünlü atası Rallye Paris-Saint-Raphaël’in doğum yeri olan Château Saint-Martin’den geçilerek Cote d’Azur’un incisine ulaşıldı. Saint-Tropez’in arkasındaki kırsallarda çekişen ilk iki ekip arasında ana caddeye doğru ilerlerken sadece iki puan ya da saniye fark vardı. Heyecan ve nefeslerin tutulması garantiydi!

Sonunda, Saint Tropez’de trafik polisi rolünü oynayan bir kronometre oldu ve eşitliği bozdu. Sonuç? Carole Gratzmuller beşinci kez ve ko-pilotu Elisa Noémie Laurent üçüncü kez 56 numaralı Chevrolet Corvette Stingray’leriyle yarışı galip bitirdiler. Son mekanik kükremeler duyulduğunda 200 Prenses’i zafer alkışları bekliyordu. Ralliyi organize eden Viviane Zaniroli “Richard Mille Rallye des Princesses’in 20. yılını kutlamak için daha harika bir hafta hayal bile edemezdik. Hava harikaydı, yarış bitiş çizgisine kadar başa baştı ve bu spor mücadelesinin ne anlama geldiğini kusursuz bir şekilde gösteren iki muhteşem galibimiz var. Bu ralli, erkek organizasyonlarının en ünlüsüne bile gıpta edilmesine gerek kalmamasını sağlayan kadınlara yönelik bir ralli.” dedi.