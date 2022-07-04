Renkli ve Figüratif Eserler

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Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Mustafa Ayaz’ın “İlişkisizlerin İlişkisi III” isimli resim sergisi, müzede ziyarete açıldı.

Mustafa Ayaz Plastik Sanatlar Müzesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan “İlişkisizlerin İlişkisi III” sergisinin açılışına sanat, politika, iş ve cemiyet hayatından çok sayıda değerli isim katıldı. Sergiye katılan davetlilere eserleri hakkında bilgiler veren Ayaz, çalışmalarıyla ilgili “Yaptığım tek şey, kendime özgü yeni bir plastik düzen kurmak. Bir yüzeyde birden çok ve birbirinden uzak farklı nesneleri hep birlikte gösteriyorum. Son dönemde yaptığım resimler, çoğu kişiye ters geliyor.” değerlendirmelerini yaptı. Dört yüzden fazla yapıtı yabancı ülke koleksiyonlarında ve dört bine yakını da yerli koleksiyonlarda bulunan Ayaz, konuşmasına “Sanat bana göre aşkın, yaşama sevincinin ve geleceğe yönelik isteklerin plastik değerlere dönüştürülmesidir. Sanatçı kendini tanımadan, kendine teorik bir sanat empoze edemez, etmemeli…” şeklinde devam etti.