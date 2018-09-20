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Renkli Brunch

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Togay Cömert
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Davet

Renkli Brunch

yazan:
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MAG Medya Grubu, düzenlediği brunch ile keyifli bir güne imza attı. Renkli anların yaşandığı buluşmada konuklar, güzel havanın keyfini bol bol fotoğraf çekerek çıkardı.

Ankara’nın köklü yayın kuruluşlarından olan MAG, Başkent iş ve cemiyet hayatından seçkin isimleri, düzenlediği brunch organizasyonunda bir araya getirdi. MAG Medya ofisinin bahçesinde gerçekleşen brunchta ev sahipliğini MAG Medya İmtiyaz Sahibi Can Çavuşoğlu ve ekibi yaptı. İş ve cemiyet hayatından konuklar ile MAG Ailesi’nin bir araya geldiği sıcak ortamda kahvaltı organizasyonu gerçekleştirildi. Oldukça doğal ve sıcak geçen buluşma, başladığı gibi keyif dolu anlarla sona erdi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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