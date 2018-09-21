Raşit Bağzıbağlı En Çok Konuşulan İsim Oldu

yazan: MAG 50

RASHID Hazır Giyim Markasının 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonunu IFW’nin ilk gününde Zorlu PSM’de görkemli bir defile ile tanıtıldı. Moda haftasının en çok konuşulan ismi olan Raşt Bağzıbağlı’nın dünyaca ünlü modacı Kenzo Takada onur konuğu oldu. Mercedes Benz Fashion Week kapsamında düzenlenen Raşit Bağzıbağlı defilesini iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından pek çok ünlü isim izleyerek sosyal medya hesaplarından övgüler yağdırdı.

Ünlü Modacı Raşit Bağzıbağlı, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında RASHID hazır giyim markasının 2019 İlkbahar/Yaz Koleksiyonunu IFW’nin ilk gününde Zorlu PSM’de büyük ve görkemli bir şovla podyuma taşıdı. Defilenin açılışını RASHID hazır giyim markasının kampanya yüzleri olan ve ünlü modacının yeni nesil top modeller olarak işaret ettiği dört güzellik kraliçesi 2015 Miss Turkey Ecem Çırpan, 2016 Miss Turkey Güzeli Buse İskenderoğlu, 2017 Miss Turkey Güzelleri Pınar Tartan ve Yasemin Çoklar ile birlikte yaptı. Bağzıbağlı’nın defilesini iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda ünlü isim izledi. Raşit Bağzıbağlı’nın Onur Konuğu Dünyaca Ünlü Modacı Kenzo Takada idi. Kenzo Takada defileyi oyuncu Dilan Çiçek ile birlikte izledi. Kenzo Takada, Raşit Bağzıbağlı’yı tam not verdiği defilesi sonrası övgüler yağdırarak tebrik etti. Ünlü modacının hazırlamış olduğu görkemli defile moda haftasının en iyisi olarak gösterilirken tam bir yıldızlar geçidi yaşandı. Yıldızların ilgisinin büyük olduğu defileyi izlemeye gelen arasında iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından çok sayıda ünlü isim vardı. Koreografisi ünlü koreograf Yasin Soy tarafından yapılan görkemli defilede, ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı’nın 40 parçadan oluşan koleksiyonunun tanıtımını 35 model gerçekleştirdi. Defilenin en ilgi çekici anı ise Türk İskoç asıllı büyük beden model olan Alev Karslı’nın podyuma çıkması oldu. 44 Beden elbiseyle podyuma çıkan Alev Karslı ünlü modacı tarafından keşfedildi.