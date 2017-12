Randevu İstanbul 20. Yaşını Kutladı

TÜRSAK Vakfı’nın düzenlediği 20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, Soho House İstanbul’da gerçekleşen muhteşem bir ödül töreni ile sinemaseverleri bir araya getirdi.

Gecede Bülent Eczacıbaşı, Doğan Hızlan ve Necip Sarıcı’ya Onur Ödülleri sunuldu.

Sinemaseverlerin bu yılki son ‘randevu’su, unutulmaz bir gecede 20. yaşını kutladı. Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen 20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali, Soho House İstanbul’daki törende duygu dolu anlar yaşandı. Bu yılki geleneksel Onur Ödülü’nün sahibi sinemamızın değerli yapımcı ve yönetmeni Necip Sarıcı’ ödülünü Mustafa Kemal Atatürk’e armağan etti.

Genç oyuncu Ceren Benderlioğlu’nun sunduğu gecede konukları ilk selamlayan TÜRSAK Vakfı başkanı, yönetmen Fehmi Yaşar oldu. Yaşar; gençlere, çocuklara kısacası her yaştan insana sinemayı sevdirmeye yönelik etkinliklerinin olduğunu dile getirirken, daha çok kişiye sinemayı sevdirmeye ve atak yapmaya çalışan sinemayı daha çok kişiye ulaştırmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Fehmi Yaşar’dan sonra sahneye gelen TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuz Kanat ise binlerce yıllık tarihi ilikişkiler bulunan iki ülke Türkiye ve Çin’I bir araya getiren bu güzel etkinlikte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kanat sözlerini şöyle tamamladı; “Tarihi süreçte yaşanan ilişkiler her iki milletin kültürü üzerinden çok derin izler bırakmış. Bu izler gerek Türklerin gerekse Çinlilerin kültür hayatının her alanına yansımıştır. Bugün düzenlenen ve Çin sineması ile ülkemiz seyircisini buluşturan Randevu İstanbul önemli bir görevi üstleniyor ve bu ilişkilerin geliştirilmesi için zemin hazırlıyor. Bu yıl 20.si düzenlenen ve her sene kültürel alanda önemli bir görevi yerine getiren TÜRSAK Vakfı’na da ayrıca teşekkür ediyorum”

Daha sonra sahneye gelen Çin Başkonsolosu Qian Bo festivalde Çinli ve Türk sinema mensupları arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirmek adına destek sağlayan Türsak Vakfına teşekkür etti. Bo ayrıca ülkeler arasındaki sağlam ilşkilerin hakları arasındaki karşılıklı anlayıştan kaynaklandığının ve yakınlığa dayandığının altını çizerken, Randevu İstanbul Film Festivali kapsamındaki Çin Filmleri Haftası iki ülkenin sinema sektöründeki işbirliği için yeni bir sayfa açacağına ve diyalog, iletişim yoluyla halkları birbirini daha yakın tanıması, dosltluk derinleştirmesi ve karşılıklı anlayış zenginleştirilmesi yaratacağını ifade etti.

‘Bu ödülü Mustafa Kemal Atatürk’e adıyorum’

Konuşmaların ardından ödllerin dağıtılmasına geçilirken 20.Randevu İstanbul’un bu yılki geleneksel Onur Ödülünün sahibi sinemamızın değerli yapımcı ve yönetmeni Necip Sarıcı’nın sözleri salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşatırken Sarıcı ayakta uzun uzun alkışlandı. Bu ödülün oldukça ayrıcalıklı olduğunu ifade eden Sarıcı sözlerine şöyle devam etti.: “Bir kaç cümle söyleyeceğim bu ödülümü de o cümlelerin sahibine adayacağım; ‘Sinemaya gereken önemi vermeliyiz.’ Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu onun sinemayla ilgili son cümlesidir.

Cumhuriyetimizin kurucusu, en büyük insan, dünya tarihine çok nadir gelmiş Atatürk’e ödülümü büyük şerefle adıyorum.”

Ödül töreni daha sonra TÜRSAK Vakfı’nın kültüre ve sanata katkılarıyla fark yaratan isimleri onurlandırmak amacıyla geçen yıl hayata geçirdiği TÜRSAK Kültüre ve Sanata Yüksek Katkı Ödülü’nün sahiplerine takdim edilmesiyle devam etti. Gecede kültür ve sanata destekleri, katkıları ve varlıklarıyla kültür hayatımızda değişim yaratan, kültürün ve sanatın gelişmesi, yaygınlaşması, geniş kitlelerle buluşarak toplumsal hayatımıza nüfuz etmesinde büyük katkıları bulunan Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşıve Gazeteci, Yazar Doğan Hızlan’a verildi.