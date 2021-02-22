RaisaVanessa 2021 Kış Koleksiyonu
Türkiye’yi moda alanında gururla temsil eden RaisaVanessa’nın, New York Moda Haftası resmi takvimi içerisinde gerçekleştirdiği defilesinde, koleksiyonlarının hikayesini de içeren bir moda kısa filmi sundu.
Markanın yaratıcıları Raisa ve Vanessa Sason, ikonik Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası CSO Ada Ankara Binası’nda gerçekleştirdikleri defile için şov direktörü Uğurhan Akdeniz ve yönetmen Ali Bilgi’le bir araya geldi. Toplam yüz yirmi üç parçadan oluşan koleksiyonda feminen formları geçmişin çizgileri ile birleştiren RaisaVanessa, birkaç dönemin kadınını tek bir koleksiyonda topladı.
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