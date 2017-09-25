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Raisa&Venessa İlkbahar Yaz 2018 Koleksiyonu “Ekinoks”

Davet

Raisa&Venessa İlkbahar Yaz 2018 Koleksiyonu “Ekinoks”

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Raisa&Vanessa İlkbahar Yaz’18 koleksiyonunu 24 Eylül Pazar günü Four Seasons Hotel Sultanahmetin göz alıcı bahçesinde muhteşem bir şovla sundu. Ekinoksun başlangıcı olan gecenin ertesinde göz alıcı bir mimari içinde gerçekleşen defile; sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı.

Tarihi yarımadanın ruhunu en güzel yansıtan oteli Four Seasons Hotel Sultanahmet ‘in neo klasik çizgideki mimarisinin ve etkileyici iç avlusunun ev sahipliği yaptığı defilede 70 parça tasarım moda severilerin beğenisine sunuldu. Markanın tasarımcılarından Raisa Sason, konukların ilgiyle izlediği şov için; “Her bir koleksiyonumuz kendi dünyasının ve zamanının hikayesini anlatıyor. Four Seasons Hotel Sultanahmet’in büyüleyici atmosferi ve mimarisi, Ekinoks kadınının dünyasını oluşturdu. Bu kadar özgün ve hikayeyle örtüşen bir yerde Tarihi Yarım Ada’nın en özgün ve estetik mekanında tasarımlarımızı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”dedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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