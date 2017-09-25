Raisa&Venessa İlkbahar Yaz 2018 Koleksiyonu “Ekinoks”

yazan: MAG 2

Raisa&Vanessa İlkbahar Yaz’18 koleksiyonunu 24 Eylül Pazar günü Four Seasons Hotel Sultanahmet’in göz alıcı bahçesinde muhteşem bir şovla sundu. Ekinoksun başlangıcı olan gecenin ertesinde göz alıcı bir mimari içinde gerçekleşen defile; sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı.

Tarihi yarımadanın ruhunu en güzel yansıtan oteli Four Seasons Hotel Sultanahmet ‘in neo klasik çizgideki mimarisinin ve etkileyici iç avlusunun ev sahipliği yaptığı defilede 70 parça tasarım moda severilerin beğenisine sunuldu. Markanın tasarımcılarından Raisa Sason, konukların ilgiyle izlediği şov için; “Her bir koleksiyonumuz kendi dünyasının ve zamanının hikayesini anlatıyor. Four Seasons Hotel Sultanahmet’in büyüleyici atmosferi ve mimarisi, Ekinoks kadınının dünyasını oluşturdu. Bu kadar özgün ve hikayeyle örtüşen bir yerde Tarihi Yarım Ada’nın en özgün ve estetik mekanında tasarımlarımızı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”dedi.