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QIMU BAGS Yeni Üyelerini Tanıttı

Benan, Esin Terzioğlu
Füsun Kuran
Aslı Pamir
Zeynep Karahan
Davet, Tanıtım

QIMU BAGS Yeni Üyelerini Tanıttı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

QIMU BAGS’in kurucuları Benan ve Esin Terzioğlu tarafından Arnavutköy showroomlarında verilen davette markanın yeni üyeleri Patra, Qaila New ve Prokopi tanıtıldı.

Çantaların yansıttığı mistik ruh Çin mitolojisinde Buda’nın yardım kesesi olan “Patra”ya dayanıyor. El işçiliği ve detaylardaki yuvarlak formlarla kendini gösteren tasarımlar; şıklık, zamansızlık ve rahatlığı ilke ediniyor. Kalın örgülü bir tarzın kullanıldığı Qalia New ise dinamizm ve canlılığı yansıttı. Süet deriler ve metal parçalarla bezenerek ilgililerini kendisine hayran bırakacak cinsten. Arnavutköy’de düzenlenen davet, cemiyet hayatının önemli isimlerini bir araya getirdi.

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Yazar Hakkında /

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