QIMU BAGS Yeni Üyelerini Tanıttı
QIMU BAGS’in kurucuları Benan ve Esin Terzioğlu tarafından Arnavutköy showroomlarında verilen davette markanın yeni üyeleri Patra, Qaila New ve Prokopi tanıtıldı.
Çantaların yansıttığı mistik ruh Çin mitolojisinde Buda’nın yardım kesesi olan “Patra”ya dayanıyor. El işçiliği ve detaylardaki yuvarlak formlarla kendini gösteren tasarımlar; şıklık, zamansızlık ve rahatlığı ilke ediniyor. Kalın örgülü bir tarzın kullanıldığı Qalia New ise dinamizm ve canlılığı yansıttı. Süet deriler ve metal parçalarla bezenerek ilgililerini kendisine hayran bırakacak cinsten. Arnavutköy’de düzenlenen davet, cemiyet hayatının önemli isimlerini bir araya getirdi.
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