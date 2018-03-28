Prada’dan Özel Davet
Dünyaca ünlü İtalyan giyim markası Prada, uluslararası gezici projesi ‘Prada Silver Line’ın, 16 Mart–4 Nisan tarihleri arasındaki durağı olan İstanbul için özel bir davet düzenledi.
Prada Silver Line’ın İstanbul durağı, dün akşam çok özel bir davet ile kutlandı. Moda ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren davete katılanlar arasında Hacı Sabancı ve sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı, Feryal Gülman, Tuğçe Eyilik, Ece Kıral, Emel Ayaydın, Meltem Demir ve Merih Turan vardı. Prada Silver Line İstanbul durağını kutlamak için düzenlenen özel gecede, DJ Mahmut Orhan performans gösterirken, La Boom, ilk kez Prada İstinyePark mağazası içinde kurduğu barlarda, imza kokteyllerini misafirler için hazırladı.
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