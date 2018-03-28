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Prada’dan Özel Davet

Begüm Gazioğlu Ballı
Ece Kıral
Emel-Yağmur Ayaydın
Feryal Gülman
Hacı Sabancı, Zeynep Nazlı Kayı
Julide Berkman
Tuğçe Eyilik
Davet

Prada’dan Özel Davet

yazan:
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Dünyaca ünlü İtalyan giyim markası Prada, uluslararası gezici projesi ‘Prada Silver Line’ın, 16 Mart–4 Nisan tarihleri arasındaki durağı olan İstanbul için özel bir davet düzenledi.

Prada Silver Line’ın İstanbul durağı, dün akşam çok özel bir davet ile kutlandı. Moda ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren davete katılanlar arasında Hacı Sabancı ve sevgilisi Zeynep Nazlı Kayı, Feryal Gülman, Tuğçe Eyilik, Ece Kıral, Emel Ayaydın, Meltem Demir ve Merih Turan vardı. Prada Silver Line İstanbul durağını kutlamak için düzenlenen özel gecede, DJ Mahmut Orhan performans gösterirken, La Boom, ilk kez Prada İstinyePark mağazası içinde kurduğu barlarda, imza kokteyllerini misafirler için hazırladı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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