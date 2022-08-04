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Porsche’ta Baba-Çocuk Etkinliği

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Demet, Toygun, Alp Ongun
Davet

Porsche’ta Baba-Çocuk Etkinliği

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Doğuş Oto, Babalar Günü için özel bir etkinlik düzenledi. Doğuş Oto Ankara’daki etkinlikte, Porsche araç sahipleri çocuklarıyla birlikte araçlarının bakımlarını yaptı.

Doğuş Oto, Porsche markası ile Babalar Günü’ne özel çok keyifli bir etkinliğe imza attı. Doğuş Oto Ankara Porsche servisinde Doğuş Oto desteğiyle düzenlenen Do It Yourself etkinliğinde Porsche kullanıcıları, Taycan 4S ve Taycan Cross Turismo modellerini test etti ve e-performance eğitimine katılma şansı yakaladı. Davetliler, uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde yaptıkları bakımda, araçları hakkında daha detaylı bilgiler aldı. İş ve cemiyet hayatının tanınan çok sayıda isminin katıldığı etkinlikte konuklar, ikram ve müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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