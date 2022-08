Porsche’ta Baba-Çocuk Etkinliği

Okuma süresi 1 dakika

Doğuş Oto, Babalar Günü için özel bir etkinlik düzenledi. Doğuş Oto Ankara’daki etkinlikte, Porsche araç sahipleri çocuklarıyla birlikte araçlarının bakımlarını yaptı.

Doğuş Oto, Porsche markası ile Babalar Günü’ne özel çok keyifli bir etkinliğe imza attı. Doğuş Oto Ankara Porsche servisinde Doğuş Oto desteğiyle düzenlenen Do It Yourself etkinliğinde Porsche kullanıcıları, Taycan 4S ve Taycan Cross Turismo modellerini test etti ve e-performance eğitimine katılma şansı yakaladı. Davetliler, uzmanlar tarafından kontrollü bir şekilde yaptıkları bakımda, araçları hakkında daha detaylı bilgiler aldı. İş ve cemiyet hayatının tanınan çok sayıda isminin katıldığı etkinlikte konuklar, ikram ve müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.