En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Podyumun Yıldızlarıyla Moda Şöleni

Davet, Defile

Podyumun Yıldızlarıyla Moda Şöleni

yazan:
13

Özge Ulusoy, Şenay Akay, Ece Gürsel Ve Seçkin Piriler İle Muhteşem Defile

Ece Türkiye tarafından yönetilen Eskişehir’in yaşam alanı Espark AVM’de önceki gün muhteşem bir defile gerçekleşti.Koreografisini Banu Noyan’ın üstlendiği İlkbahar-Yaz defilesinde yeni sezonun en güzel kıyafetlerini, podyumların yıldız isimleri tanıttı.

Defilede aralarında Özge Ulusoy, Şenay Akay, Ece Gürsel, Seçkin Piriler, Meral Kaplan, Hasan Yalnızoğlu, Serkan Tan ve Minik Model Banu Miray Noyan’ın da aralarında bulunduğu 27 manken podyuma çıktı ve 13 markanın kıyafetlerini tanıttı.Sunuculuğunu usta sanatçı Çiğdem Tunç’un üstlendiği defile, 2 seans halinde yapıldı. Eskişehirliler, 2018 modasının en güzel parçalarını görmek için Espark’a akın etti. Yüzlerce kişi ünlü mankenleri ve kıyafetleri yakından görebilmek için birbirleriyle yarıştı.Defilede büyük ilgi gören mankenler podyumda yürürken alkış ve çığlıklar alışveriş merkezini inletti.

0
Etiketler:
, , , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Uzun zamandır sadece yurt dışı moda haftalarında yer alan Hakan Yıldırım, yeni koleksiyonunu bu kez büyülü İstanbul

Davet

Cemiyetin modasever isimlerinin ilgiyle takip ettiği ünlü modacı Hakan Yıldırım'ın Haute Couture koleksiyonu, görücüye çıktı. Ünlü modacı Hakan

Davet

Dünya modasının önde gelen markalarını moda tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN, 2018 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını dün Zorlu Center'da düzenlediği defile