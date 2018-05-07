Podyumun Yıldızlarıyla Moda Şöleni
Özge Ulusoy, Şenay Akay, Ece Gürsel Ve Seçkin Piriler İle Muhteşem Defile
Ece Türkiye tarafından yönetilen Eskişehir’in yaşam alanı Espark AVM’de önceki gün muhteşem bir defile gerçekleşti.Koreografisini Banu Noyan’ın üstlendiği İlkbahar-Yaz defilesinde yeni sezonun en güzel kıyafetlerini, podyumların yıldız isimleri tanıttı.
Defilede aralarında Özge Ulusoy, Şenay Akay, Ece Gürsel, Seçkin Piriler, Meral Kaplan, Hasan Yalnızoğlu, Serkan Tan ve Minik Model Banu Miray Noyan’ın da aralarında bulunduğu 27 manken podyuma çıktı ve 13 markanın kıyafetlerini tanıttı.Sunuculuğunu usta sanatçı Çiğdem Tunç’un üstlendiği defile, 2 seans halinde yapıldı. Eskişehirliler, 2018 modasının en güzel parçalarını görmek için Espark’a akın etti. Yüzlerce kişi ünlü mankenleri ve kıyafetleri yakından görebilmek için birbirleriyle yarıştı.Defilede büyük ilgi gören mankenler podyumda yürürken alkış ve çığlıklar alışveriş merkezini inletti.
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