Pilot’s Watch Açık Arttırmaya Çıktı

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IWC Schaffhausen özel bir gravürle süslü Big Pilot’s Watch Single Piece saatini açık artırmaya çıkardı. İnternet üzerinden gerçekleştirilen müzayedeyi Sotheby’s düzenledi ve özel saat 60 bin USD gibi yüksek bir rakama alıcı buldu. İsviçrel i lüks saat üreticisi müzayededen sağlanan gel irin tamamını Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation’a bağışlayacak. Kuruluş bu gel i ri Association Arrimage’ın çalışmalarını desteklemek için kul lanacak.

IWC Schaffahausen on gün önce eşsiz bir yardım projesi gerçekleştireceğini duyurdu. IWC marka elçisi Bradley Cooper, Oscar törenine katılırken Sotheby’s’in açık artırmaya çıkaracağı Big Pilot’s Watch Single Piece (Ref. IW500923) saatini taktı. Big Pilot’s Watch’un 18 karatlık 5N altın kasasının arkasında yer alan ve Antoine de Saint-Exupéry’nin ünlü romanı Küçük Prens’ten yapılan ikonik alıntı – “İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir” – müzayedenin amacıyla da doğrudan bağlantılı.

ARRIMAGE PROJELERİNE DESTEK

IWC açık artırmadan elde edilecek gelirinin tamamını bağışlayarak Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation’ın Fransa’nın Nice şehrindeki yardım kurumu Arrimage’ın çalışmalarını desteklemesine yardım edecek. Arrimage’ı görme engelli Fransız ressam ve öğretmen Dr. Claude Garrandes kurdu. Kurumun en önemli projelerinden biri görme engelli çocuklara dokunma duyusu aracılığıyla iki boyutlu rölyefler halindeki çizimleri nasıl okuyacaklarını öğretmek. Projede

kabartmayla işlenmiş illüstrasyonlara İngilizce ve Fransızca dillerinde Braille alfabesiyle yazılmış tasvirlerin eşlik ettiği gelmiş geçmiş ilk dokunsal sanat kitabı “Küçük Prens” kullanılıyor. Kitap Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation’ın desteğiyle Claude Garrandès Editions ve Arrimage tarafından tasarlandı. Arrimage’ın geliştirdiği öğretme araçları sayesinde görme engelli çocuklar kendi başlarına çizim yapmayı öğrenme fırsatı da yakalıyor. Arrimage görme engelli

çocuklar ve gençlerle düzenli olarak atölyeler organize ediyor. Bir sonraki atölye çalışmaları Mart 2019’da Asya’da yapılacak (Bangkok ve Hong Kong’ta).

“Oscar ödülleri sırasında Big Pilot’s Watch müzayedesinin böylesine ilgi çektiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Saati satın alan kişinin cömertliği sayesinde Association Arrimage görme engelli çocuklar ve gençler için önemli ve etkili projeler yapmaya devam edebilecek.” Christoph Grainger-Herr, CEO of IWC Schaffhausen. Antoine de Saint-Exupéry Youth Foundation Genel Sekreteri Olivier d’Agay ise duygularını “IWC Schaffhausen’e nazik

destekleri için teşekkür ediyoruz. Arrimage projesinin dünyanın dört bir yanındaki görme engelli çocuklara ve gençlere değerli anlar, unutulmaz deneyimler ve yeni fırsatlar sunmayı sürdüreceğinden eminiz” sözleriyle açıkladı.