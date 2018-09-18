Pia Sera’da Muhteşem Düğün
Ekonomist ve Müzisyen Cemre Akçam ile Mühendis Can Demiryürek Pia Sera’da gerçekleşen şık bir düğün ile dünya evine girdi.
Arkadaş ortamında tanışan Demiryürek ve Akçam çifti geçtiğimiz sene kasım ayında nişanlanarak evlilik yolundaki ilk adımlarını atmışlardı. Sonbahar düğünü tercih eden çift, 350 kişinin katılım gösterdiği Pia Sera’da gece boyunca aileleri ve sevdikleriyle eğlendi. Yeni evli çift, düğünün ardından balayı için rotasını Maldivler’e çevirdi.
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