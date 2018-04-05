Pera Müzesi’nde sanat
“Görünenin Ardındaki Singapur” ve “İstanbul’da Deniz Sefası” adlı sergiler, Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.
Pera Müzesi, “Görünenin Ardındaki Singapur” ve “İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji” sergileri kapsamında İnan Kıraç’ın ev sahipliğini üstlendiği açılışta, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı. “Görünenin Ardındaki Singapur” sergisi, ülkedeki gündelik hayatın “sıradan” kabul edilen manzaralarını yeni bir bakışla izleyicilere sunarken, “İstanbul’da Deniz Sefası” sergisi, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan süreçte, deniz hamamından plaja geçişin devrim niteliğindeki hikâyesine odaklanıyor. Serginin küratörlüğünü, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Tay Kay Chin üstleniyor. “İstanbul’da Deniz Sefası” sergisi, denizin kent yaşamının bir parçası olması ve plaj kültürünün oluşması ile birlikte değişen toplumsal yapıyı gözler önüne seriyor. Küratörlüğünü tarihçi, yazar ve akademisyen Zafer Toprak’ın üstlendiği sergi, Pera Müzesi’nde ziyaretçilere açık olacak.
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