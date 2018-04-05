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Pera Müzesi’nde sanat

Zafer Toprak, İnan Kıraç, Özalp Birol
Ebru Sanver
İnan Kıraç
Özalp Birol
Zafer Toprak
Zeynep Germen
Davet

Pera Müzesi’nde sanat

yazan:
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“Görünenin Ardındaki Singapur” ve “İstanbul’da Deniz Sefası” adlı sergiler, Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu.

Pera Müzesi, “Görünenin Ardındaki Singapur” ve “İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji” sergileri kapsamında İnan Kıraç’ın ev sahipliğini üstlendiği açılışta, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini ağırladı. “Görünenin Ardındaki Singapur” sergisi, ülkedeki gündelik hayatın “sıradan” kabul edilen manzaralarını yeni bir bakışla izleyicilere sunarken, “İstanbul’da Deniz Sefası” sergisi, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan süreçte, deniz hamamından plaja geçişin devrim niteliğindeki hikâyesine odaklanıyor. Serginin küratörlüğünü, aynı zamanda fotoğraf sanatçısı olan Tay Kay Chin üstleniyor. “İstanbul’da Deniz Sefası” sergisi, denizin kent yaşamının bir parçası olması ve plaj kültürünün oluşması ile birlikte değişen toplumsal yapıyı gözler önüne seriyor. Küratörlüğünü tarihçi, yazar ve akademisyen Zafer Toprak’ın üstlendiği sergi, Pera Müzesi’nde ziyaretçilere açık olacak.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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