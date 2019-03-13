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Pehlivanlar Ailesinden Büyük Açılış

Ali Sayar
Ali Sayar
Aslı-Bora Pehlivanlar
ASlı Pehlivanlar, Yaşar Aktürk, Bora Pehlivanlar
Aslı-Aslım Pehlivanlar, Leyla Ilıcalı, Zeynep Yılmaz
Aslıhan-Ömer Abacı
Aslıhan-Ömer Abacı
Burcu-Cihan Cesur
Figen-Fatih Kıral
Figen-Fatih Kıral
Hakan Karadayı, Aslı-Bora Pehlivanlar, Metin Şen, Siret Derman
Hakan Karadayı, Bora Pehlivanlar, Metin Şen, Siret Derman
Hasan Boram, Aslı-Aslım-Bora Pehlivanlar
Levent Kızıl
Leyla Ilıcalı, Aslım Pehlivanlar
Melda Aksu, Aslı Pehlivanlar, Zeynep Yılmaz
Melda Aksu, Tülay Karadeniz Ekemen
Neşe Sert
Rıfat Elhadef
Sarp-Yasemin Acar
Selin-Esra Öztürk
Sema Sürmeli
Tuğba-Nuri Develi
Açılış, Davet

Pehlivanlar Ailesinden Büyük Açılış

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslı Aktürk Pehlivanlar& Bora Pehlivanlar çifti, yeni restoranları Chin Chin’in kapılarını özel bir davetle açtı.

Aslı Aktürk Pehlivanlar& Bora Pehlivanlar çifti uzun zamandır büyük bir heyecanla hazırlıklarını yürüttükleri restoranları Chin Chin’in açılışını özel bir davetle yaptı. Cemiyet hayatının öndedj  gelen isimlerinin katılımıyla birlikte gerçekleşen açılışa ünlü Dj Ali Sayar’ın müzikleri damga vurdu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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