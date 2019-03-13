Pehlivanlar Ailesinden Büyük Açılış

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Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslı Aktürk Pehlivanlar& Bora Pehlivanlar çifti, yeni restoranları Chin Chin’in kapılarını özel bir davetle açtı.

Aslı Aktürk Pehlivanlar& Bora Pehlivanlar çifti uzun zamandır büyük bir heyecanla hazırlıklarını yürüttükleri restoranları Chin Chin’in açılışını özel bir davetle yaptı. Cemiyet hayatının öndedj gelen isimlerinin katılımıyla birlikte gerçekleşen açılışa ünlü Dj Ali Sayar’ın müzikleri damga vurdu.