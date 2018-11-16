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Parla Fine Jewellry Yeni Koleksiyonu, Özel Bir Davetle Tanıtıldı

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Davet

Parla Fine Jewellry Yeni Koleksiyonu, Özel Bir Davetle Tanıtıldı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Parla Fine Jewellery, yeni koleksiyonunu İstinye Park mağazasında verdiği davetle tanıttı. Eriş Mücevherat’ın Sahibi Bülent Eriş, eşi Sinem Eriş ve Parla Marka Danışmanı Sitare Kalyoncuoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü kadınları büyük ilgi gösterdi.

1969 yılından bu yana dünyanın birçok ülkesine ihracat yaparak bu alanda İhracat liderliğinde önemli söz sahiplerinden olan ve Eriş Mücevherat bünyesinde faaliyet gösteren Parla Fine Jewellery, yeni koleksiyonunu İstinye Park mağazasında verdiği davetle tanıttı. Eriş Mücevherat’ın Sahibi Bülent Eriş, eşi Sinem Eriş ve Parla Marka Danışmanı Sitare Kalyoncuoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü kadınları büyük ilgi gösterdi. Davetlilerle yakından ilgilenen Bülent Eriş konuklara yeni koleksiyonda bulunan halka küpeler ve bileklikler hakkında bilgi verdi. Üretim, toptan ve perakende ağı ile, “üst segment”te Türkiye’nin en büyük kapasiteli mücevher üreticisi olmanın yanı sıra, Eriş Mücevherat yurtdışında İtalya ve Dubai, yurtiçinde ise İstanbul Kapalı Çarşı, İstinye park ve Antalya’nın en prestijli otel zinciri Maxx Royal otellerinde hizmet vermeye devam ediyor.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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