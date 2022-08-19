Panel Geliri Öğrencilere Burs Oldu
Başarım Sensin Derneği, bünyesinde burs alan üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına katkı sağlamak için Bodrum’un gözde otellerinden Casa Costa Hotel’de kadının gücü temalı bir panel gerçekleştirdi.
İş ve cemiyet dünyasından birçok ismin katıldığı panelin ev sahipliğini Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder ve dernek yönetim kurulu üyeleri üstlendi. Panelin ve ardından gerçekleşen akşam yemeğinin gelirinin dernek bünyesinde burs alan üniversite öğrencilerinin eğitim fonuna aktarılacağı ifade edildi. Kadının, hayatın her alanındaki gücünün vurgulandığı panel, kadın dayanışmasına bir örnek olarak gerçekleşti.
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