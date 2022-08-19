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Panel Geliri Öğrencilere Burs Oldu

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Özge Sander, Şule Argüder
Davet

Panel Geliri Öğrencilere Burs Oldu

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Başarım Sensin Derneği, bünyesinde burs alan üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına katkı sağlamak için Bodrum’un gözde otellerinden Casa Costa Hotel’de kadının gücü temalı bir panel gerçekleştirdi.

İş ve cemiyet dünyasından birçok ismin katıldığı panelin ev sahipliğini Başarım Sensin Derneği Başkanı Şule Argüder ve dernek yönetim kurulu üyeleri üstlendi. Panelin ve ardından gerçekleşen akşam yemeğinin gelirinin dernek bünyesinde burs alan üniversite öğrencilerinin eğitim fonuna aktarılacağı ifade edildi. Kadının, hayatın her alanındaki gücünün vurgulandığı panel, kadın dayanışmasına bir örnek olarak gerçekleşti. 

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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