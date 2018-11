PANDORA Zarafeti Ankara’da

Okuma süresi 1 dakika

Yüksek kalitede, elde tamamlanmış birbirinden şık tasarımlı mücevherler ile dünyanın dört bir yanındaki mağazalarıyla kullanıcıları büyüleyen PANDORA , Panora AVM’de açtığı yeni mağazası ile göz kamastırdı. Ankara iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin, yoğun ilgi gösterdiği davette, PANDORA’nın Zarafeti – Purely PANDORA koleksiyonu tanıtıldı.

Her ortama uyum sağlayan ikonik yüzüklerden, incilerle süslenmiş halka küpelerden ve zarif kolyelerden oluşan koleksiyon, davetlilerden tam not aldı. Astrolog Aylin Yıldız’ın da yeni yılda yaşanacak gökyüzü olaylarından bilgiler verdiği davette, koleksiyonun can alıcı parçaları tatlı su kültür incilerinden hazırlanan özel tasarımlar oldu.

MAG Medya’nın ev sahipliği yaptığı davette, konuklar yeni yıl öncesi alışverişlerini tamamlarken, bu keyifli davette bir araya gelme imkanına da sahip oldu.