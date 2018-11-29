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PANDORA Zarafeti Ankara’da

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Açılış, Davet

PANDORA Zarafeti Ankara’da

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Yüksek kalitede, elde tamamlanmış birbirinden şık tasarımlı mücevherler ile dünyanın dört bir yanındaki mağazalarıyla  kullanıcıları büyüleyen PANDORA , Panora AVM’de açtığı yeni mağazası ile göz kamastırdı. Ankara iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin, yoğun ilgi gösterdiği davette, PANDORA’nın Zarafeti – Purely PANDORA koleksiyonu tanıtıldı.

Her ortama uyum sağlayan ikonik yüzüklerden, incilerle süslenmiş halka küpelerden ve zarif kolyelerden oluşan koleksiyon, davetlilerden tam not aldı. Astrolog Aylin Yıldız’ın da yeni yılda yaşanacak gökyüzü olaylarından bilgiler verdiği davette, koleksiyonun can alıcı parçaları tatlı su kültür incilerinden hazırlanan özel tasarımlar oldu.

MAG Medya’nın ev sahipliği yaptığı davette, konuklar yeni yıl öncesi alışverişlerini tamamlarken, bu keyifli davette  bir araya gelme imkanına da sahip oldu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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