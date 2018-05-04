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Özilhan’ın Koleksiyonu Göz Kamaştırdı

Yasemin Özilhan
Aslı Şen
Berrin Okcu
Burcu Şendir
İlkem Öztürk
Meral Kosif
Özlem Güsar
Davet

Özilhan’ın Koleksiyonu Göz Kamaştırdı

yazan:
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Stiliyle modaseverlere ilham kaynağı olan Yasemin Özilhan’ın Ipekyol için hazırladığı Yasemin Özilhan for Ipekyol İlkbahar-Yaz 2018 Koleksiyonu’nun İstinye Park Ipekyol Mağazası’nda yapılan lansmanı büyük beğeni topladı.

Yasemin Özilhan ve Ipekyol tasarım ekibi tarafından hazırlanan koleksiyon, davete gelen modaseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Deniz Ayaydın, Meral Kosif, Ayşegül Ulusoy, Işıl Reçber, Berrin Okçu, Zeynep Nazlı Kaya, Selin Öztarhan, Yelda Tiftik koleksiyonun tanıtım davetine katılan isimler arasındaydı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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