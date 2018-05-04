Özilhan’ın Koleksiyonu Göz Kamaştırdı
Stiliyle modaseverlere ilham kaynağı olan Yasemin Özilhan’ın Ipekyol için hazırladığı Yasemin Özilhan for Ipekyol İlkbahar-Yaz 2018 Koleksiyonu’nun İstinye Park Ipekyol Mağazası’nda yapılan lansmanı büyük beğeni topladı.
Yasemin Özilhan ve Ipekyol tasarım ekibi tarafından hazırlanan koleksiyon, davete gelen modaseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Deniz Ayaydın, Meral Kosif, Ayşegül Ulusoy, Işıl Reçber, Berrin Okçu, Zeynep Nazlı Kaya, Selin Öztarhan, Yelda Tiftik koleksiyonun tanıtım davetine katılan isimler arasındaydı.
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