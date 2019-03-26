En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Özgür Masur, Podyuma Disko Ruhunu Taşıdı

Aylin Benardete
Bade İşçil
Burak-Hatice Sağyaşar
Büşra Develi
Çiğdem Kamer, Simay Kamer
Ezgi Mola
Davet

Özgür Masur, Podyuma Disko Ruhunu Taşıdı

yazan:
13
Okuma süresi 1 dakika

Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında Sonbahar-Kış 2019 hazır giyim koleksiyonunu 80’ler disko ruhunu yansıtan bir parti ile sunan Özgür Masur, ışıltılı silüetleri ile moda haftasının üçüncü gününe damga vurdu.

Ünlü modacı Özgür Masur, MBFWI kapsamında Sonbahar-Kış 2019 hazır giyim koleksiyonunu Mercedes-Benz sunumuyla gerçekleştirdi. “80’lerin ışıltılı dünyasına kayıtsız kalmak mümkün değil” diyen Özgür Masur, yeni koleksiyonunda müziğin hiç olmadığı kadar yükseldiği, kadınların yüksek topuklar, ışıltılı siluetler ve heybetli saçlarla kendilerini disko ruhuna bıraktığı günleri yeniden canlandırıyor. Özgür Masur Sonbahar-Kış 2019 hazır giyim koleksiyonuyla, rotasını Akdeniz rivierasına doğru çeviriyor ve kadınların güçlü bir siluet ortaya koyduğu ama ışıltısından hiç bir şey kaybetmediği günlere geri dönüyor. Masur’un dönemin kült isimlerinden Dalida’nın müzikleri eşliğinde 80’ler İtalya’sını düşleyerek tasarladığı koleksiyondaki ışıltılı dokular, kadına övgüyü temsil ediyor.

0
Etiketler:
, , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Giyilebilir teknolojinin öncülerinden olan Ezra&Tuba, 2019 Sonbahar/Kış Koleksiyonu’nu Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’da moda severlerle buluşturdu. İlhamını

Davet

Türk tasarımının öncü isimlerinden Özlem Süer yeni koleksiyon sunumu h2o’da insan hayatı için nefesten sonra gelen en

Davet

Ünlü tasarımcı Çiğdem Akın “Obsidian” isimli Sonbahar-Kış koleksiyonunu Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'da moda severlerin beğenisine sundu. Ferhan

%d blogcu bunu beğendi: