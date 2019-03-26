Özgür Masur, Podyuma Disko Ruhunu Taşıdı

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Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul kapsamında Sonbahar-Kış 2019 hazır giyim koleksiyonunu 80’ler disko ruhunu yansıtan bir parti ile sunan Özgür Masur, ışıltılı silüetleri ile moda haftasının üçüncü gününe damga vurdu.

Ünlü modacı Özgür Masur, MBFWI kapsamında Sonbahar-Kış 2019 hazır giyim koleksiyonunu Mercedes-Benz sunumuyla gerçekleştirdi. “80’lerin ışıltılı dünyasına kayıtsız kalmak mümkün değil” diyen Özgür Masur, yeni koleksiyonunda müziğin hiç olmadığı kadar yükseldiği, kadınların yüksek topuklar, ışıltılı siluetler ve heybetli saçlarla kendilerini disko ruhuna bıraktığı günleri yeniden canlandırıyor. Özgür Masur Sonbahar-Kış 2019 hazır giyim koleksiyonuyla, rotasını Akdeniz rivierasına doğru çeviriyor ve kadınların güçlü bir siluet ortaya koyduğu ama ışıltısından hiç bir şey kaybetmediği günlere geri dönüyor. Masur’un dönemin kült isimlerinden Dalida’nın müzikleri eşliğinde 80’ler İtalya’sını düşleyerek tasarladığı koleksiyondaki ışıltılı dokular, kadına övgüyü temsil ediyor.