Özgür Masur 2018 Couture Koleksiyonu’nu Tanıttı

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Özgür Masur, tüm kumaşlarından işleme detaylarına, tamamı el işçiliği ile hazırlanan 50 parçalık yeni couture koleksiyonunda, minimal formları, farklı kültürlerin etkisindeki geleneksel işlemelerle yorumlayarak deneysel bir bakış kazandırıyor. Büyük ilgi gören defileye katılanlar arasında; Şule Zorlu, Derin Mermerci, Yasemin Özilhan, Edwina Sponza, Şeyma Subaşı, Ezgi Mola, Sedef Avcı, Hatice Şendil, Burak Sağyaşar, Yıldırım Mayruk, Hakan Yıldırım, Burcu Esmersoy, Bensu Soral, Aleyna Tilki Nebahat Çehre, Sinem Uslu, Ahu Yağtu, Pelin Akın, Cem Baver, Elif Boyner, Ayşe Boyner, Ayten Danışman, Gülden Büyükuçak ve Canan Varnalı yer aldı.

Defilenin akabinde Morini’de düzenlenen 10.yıl kutlama partisi; moda, sanat ve cemiyet dünyasını bir araya getirdi.

KOLEKSİYON HİKAYESİ

Özgür Masur kadının doğudan batıya geçişini, yaşadığı kültürel yolculuğun izleriyle stilize eden koleksiyon; işlemeye yapılan cesur girişimleri içeriyor. Özgür Masur tasarımlarının imzası çiçek işlemeleri; Uzak Doğu’dan Pera’ya uzanan yolda farklı kültürlerin etkisi ile yeni formlar kazanırken, ortaya çıkan bu stil melezlemeleri de koleksiyonun kilit noktasına dönüşüyor. Evrenselliğin vurgulandığı koleksiyon, geleneksel işleme ve formlara kazandırılan melezlemelerle dikkat çekiyor.

Tamamında ipek kumaş kullanılan koleksiyon, 1920’lerden 1980’lere uzanan bir siluetlere zamandan bağımsızlaşan formlar kazandırıyor, işlemelere zenginleşen deneysel dokular da koleksiyonun avangart ruhunu güçlendiriyor.

Özgür Masur Couture 2018 Koleksiyonu’nu; “Uzak Doğu’dan Pera’ya uzanan hat, hem kültürel çeşitliliği ile hem de tarihteki rolü ile; büyüleyici detayları barındırıyor. Kadınlar ise ne kadar sofistike ya da avangart bir hayat sürerse sürsün, her zaman lüks detaylardan haz duyar. Bu koleksiyonda yaratılan dünya; farklı kültürlerde bu lüks duygusunun yorumlanması üzerine kurulu. Bu koleksiyon; Japonya’dan geyşa olarak yola çıkıp; Çin, Hindistan, İran, Anadolu gibi benim için kültürel değeri yüksek lokasyonlardan geçen ve hayatını Pera’da sonlandıran bir kadının yarattığı hikayenin geçtiği evrenden oluşuyor.” sözleriyle anlatıyor.

Tamamının özel ipek kumaşlardan üretildiği koleksiyon, evrenselliğin yaşatıldığı yeni form denemelerini de beraberinde getiriyor. Çok dar ve çok büyük formların bir arada kullanımı ile yaratılan tezatlık, Özgür Masur’un imzasına dönüşen drape detaylar ve deneysel işleme teknikleriyle buluşuyor. Özgür Masur klasiğine dönüşen siyah ve ekru renklerine yeşil, pembe ve mavi tonları da katıyor. Bu koleksiyon özelinde çalışılan soft yeşil ve pembe tonajları koleksiyonun imza renklerini işaret ederken, işleme tekniklerinde çoklu renk kullanımı ve farklı tekniklerin birlikteliği de dikkat çekiyor. Transparan detaylarla zenginleşen formlar, kadının stil tutkusunu arayışı simgelerken, Özgür Masur koleksiyonlarındaki, lüks tavrı da güçlendiriyor.

Couture koleksiyonlarını, kadının tutkusuyla şekillendiren Özgür Masur, stil melezlemelerin hakimiyetinde ışıltılı bir dünya yaratıyor.

ÖZGÜR MASUR HAKKINDA

Özgür Masur, 1979 yılında İstanbul’da doğdu. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Sanatları Bölümü Giyim Tasarımı dalından mezun oldu. Aynı sene LeShow Moscow’da “Geleceğin Tasarım Yıldızı” ödülüne layık görüldü. 2002 ile 2008 yılları arasında CPD Dusseldorf ve Pret-a-Porter Paris’e katıldı. Bu dönemde çok sayıda tekstil firması için “Koleksiyon Danışmanlığı” yaptı. 2008’de ilk koleksiyonunu Galata Moda Festivali’nde sergiledi. Aynı sene kendi ismini taşıyan markasını yarattı ve ilk showroom’unu açtı.

Magnum, L’Oreal Paris, Batik ve Zen Diamond’ın aralarında bulunduğu çeşitli markalarla iş birliği yaptı. 2009 senesinden beri Istanbul Fashion Week’te (IFW) güçlü bir duruş sergiliyen ve Avrupa ile Orta Doğu’da büyük bir başarı elde eden Masur, 2014 yılında Amerika’nın en büyük moda etkinliklerinden birisi olan Los Angeles Fashion Week’in kapanış defilesini gerçekleştirmek üzere davet edildi ve koleksiyonunu sundu.

Moda Tasarımcıları Derneği’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Masur, belirli zamanlarda Marmara Üniversitesi’nde tekstil ve moda tasarımı üzerine dersler ve workshop’lar vermektedir.

Modernize edilmiş dikiş tekniklerinden faydalanan, yarattığı yeni formları çeşitli renkler ve el yapımı işlemelerle bir araya getiren Özgür Masur kreasyonları; zamansız ve sofistike siluetleri, oldukça feminen ve lüks kavramının altını çizen bir çizgide sunuyor.