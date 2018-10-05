Özel Medisun Hastanesi Açıldı

Çayyolu’nda Bulunan Özel Medisun Hastanesi, düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Ankara’nın önde gelen iş adamları, siyasetçiler ve alanında uzman doktorlar katıldı.

Ankara’nın önde gelen sağlık kuruluşlarından Özel Medisun Hastanesi, Çayyolu’nda açıldı. 4200 m2 kapalı alan üzerine kurulu ve yetmiş beş yatak kapasitesi, iki ameliyathane, 230’a yakın tıbbi ve hizmet personeline sahip Medisun Hastanesi, hizmete açıldı. Açılışta kısa bir konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gözde Akboğa, kişiye özel tedavilere ve Medisun kalitesinin sürekli gelişerek devam edeceğine vurgu yaptı. Açılış ardından ikramların ve müzik dinletisinin devam ettiği etkinlikte konuklar keyifli anlar geçirdi.