Oxford ve Harvard’ın Kapısı Aralandı

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Uluslararası eğitim ve danışmanlık firması Studylon; İstanbul Çırağan Palace Kempinski’de MAG PR Solutions ile düzenlenen yurt dışı eğitim fırsatları seminerini veliler ve öğrencilerle buluşturdu.

Studylon kurucu ortaklarından Alper Ilginöz ve bölge müdürü Pınar Haşimoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim semineri büyük ilgi gördü. Amerika, Hollanda ve İngiltere’deki Ivy League ve Russell Group okulları başta olmak üzere Avrupa’nın en kaliteli okullarındaki eğitim sistemleri, lise ve üniversiteye kabul aşamaları, öğrencilerin yönlendirilmesi ve başvurularında sağladıkları danışmanlıklar, yüksek lisans eğitimi, yurt dışında yatılı lise ve bursluluk imkânları gibi önemli konu başlıklarının aktarıldığı seminerde, merak edilen pek çok soru da yanıtlanmış oldu.