En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala video odul-toreni decotrend konser balo saglik kapak-konusu bakim defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Oxford ve Harvard’ın Kapısı Aralandı

blank
Sıla Emanetoğlu
blank
Aslıhan Kornoşor
blank
Deren Karaca
blank
Ebru Babur, Kübra-Sevda Yangın
blank
Eda Anjel
blank
Ömer Gürsoy, Can Çavuşoğlu
blank
Filiz Nebioğlu
blank
Jade Terzi, Esin Gürsoy, Tuba Falay
blank
Kevser Öztürk, Fatoş Türk
blank
Nazım Özsoylu
blank
Nazlı Keçeli
blank
Seda Deveci- Alper Ilgınöz- Pınar Haşimoğlu
blank
Yasemin Bilginoğlu
blank
Yiğitkan-Zeynep Yazıcı
blank
Yiğitkan-Zeynep Yazıcı
blank
Beril Çavuşoğlu
blank
Fatih Müdderisoğlu
Davet

Oxford ve Harvard’ın Kapısı Aralandı

yazan:
5
Okuma süresi 1 dakika

Uluslararası eğitim ve danışmanlık firması Studylon; İstanbul Çırağan Palace Kempinski’de MAG PR Solutions ile düzenlenen yurt dışı eğitim fırsatları seminerini veliler ve öğrencilerle buluşturdu. 

Studylon kurucu ortaklarından Alper Ilginöz ve bölge müdürü Pınar Haşimoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen eğitim semineri büyük ilgi gördü. Amerika, Hollanda ve İngiltere’deki Ivy League ve Russell Group okulları başta olmak üzere Avrupa’nın en kaliteli okullarındaki eğitim sistemleri, lise ve üniversiteye kabul aşamaları, öğrencilerin yönlendirilmesi ve başvurularında sağladıkları danışmanlıklar, yüksek lisans eğitimi, yurt dışında yatılı lise ve bursluluk imkânları gibi önemli konu başlıklarının aktarıldığı seminerde, merak edilen pek çok soru da yanıtlanmış oldu.   

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Yenilikçi projelerin ve çok kazandıran yatırımların öncüsü Fırat Life Style ve Rast Grup ortaklığı ile inşa edilen

Davet

Çağdaş Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden olan Prof. Dr. Mustafa Ayaz’ın “İlişkisizlerin İlişkisi III” isimli resim sergisi,

Davet

Türk mücevher markası Mevaris’in yeni koleksiyonunun tanıtımı için, oyuncu Gülcan Arslan ev sahipliğinde, İstanbul’da özel bir davet

%d blogcu bunu beğendi: